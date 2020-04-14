Если удастся пройти Пасху без скоплений, можно говорить об улучшении ситуации, – президент

Если во время Пасхи не будет скоплений и мало людей заболеют коронавирусом, можно будет говорить об улучшении ситуации в Украине.

"Если нам удастся пройти Пасху так, чтобы не было скоплений и чтобы поменьше людей заразились, мы сможем говорить об улучшении ситуации в Украине. Но до тех пор каждый украинец должен осознавать важность карантина", – заявил президент Украины Владимир Зеленский на традиционном совещании, сообщила его пресс-служба.

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В то же время на совещании отмечалось, что зафиксирован спад заражения COVID-19 на Тернопольщине – в области, которая была среди лидеров по количеству инфицированных коронавирусом.

Также на совещании у Зеленского решили, что в областях Украины две комиссии проверят готовность больниц к приему больных коронавирусом и как выполняется протокол лечения таких больных.

Заметим, что на Пасху храмы в Украине закрывать не будут, но сами же священнослужители призывают не посещать церкви на праздник, а остаться дома и посмотреть службу через онлайн-трансляцию. Относительно освящения корзин, то советуют окропить их святой водой самостоятельно и прочитать молитву. В то же время в Минздраве говорят, что массовое посещение церквей на Пасху может свести к нулю достигнутые успехи в сдерживании распространения коронавируса.



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