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      Если удастся пройти Пасху без скоплений, можно говорить об улучшении ситуации, – президент

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      Зеленский заявил, что если удастся пройти Пасху без скоплений, можно говорить об улучшении ситуации / Getty Images

      Если во время Пасхи не будет скоплений и мало людей заболеют коронавирусом, можно будет говорить об улучшении ситуации в Украине.

      "Если нам удастся пройти Пасху так, чтобы не было скоплений и чтобы поменьше людей заразились, мы сможем говорить об улучшении ситуации в Украине. Но до тех пор каждый украинец должен осознавать важность карантина", – заявил президент Украины Владимир Зеленский на традиционном совещании, сообщила его пресс-служба.

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      В то же время на совещании отмечалось, что зафиксирован спад заражения COVID-19 на Тернопольщине – в области, которая была среди лидеров по количеству инфицированных коронавирусом.

      Также на совещании у Зеленского решили, что в областях Украины две комиссии проверят готовность больниц к приему больных коронавирусом и как выполняется протокол лечения таких больных.

      Заметим, что на Пасху храмы в Украине закрывать не будут, но сами же священнослужители призывают не посещать церкви на праздник, а остаться дома и посмотреть службу через онлайн-трансляцию. Относительно освящения корзин, то советуют окропить их святой водой самостоятельно и прочитать молитву. В то же время в Минздраве говорят, что массовое посещение церквей на Пасху может свести к нулю достигнутые успехи в сдерживании распространения коронавируса.

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      Как посвятить пасхальную корзину дома / Инфографика 24 канала

      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Коронавирус COVID-19 Владимир Зеленский Новости Украины Новости политики Новости Здоровье Коронавирус в Украине Здоровье Карантин в Украине 2020 Пасха
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