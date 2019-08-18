Если Украина и правда решит вернуть Донбасс, она добьется этого достаточно быстро, – Казарин

Если официальная Украина и правда решит вернуть Донбасс, она сможет добиться этого довольно быстро. Достаточно дать автономию. Легализовать боевиков с помощью амнистии и выборов. Москва передаст "моторолам" контроль над границей и сохранит свое влияние на регион.

Об этом в своем блоге "Грани правды" рассказал журналист Павел Казарин.

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По его словам, в позиции властей "территориями не торгуем" нет ничего успокаивающего. Казарин подчеркнул, что вся нынешняя война идет не за территории, а за суверенитет. А если "приоритет" действующей власти – это "границы", то после вероятного "возвращения" Донбасса политики отчитаются нам об "историческом выходе из тупика". Правда, они смолчат о том, какую цену мы за это заплатим.

"Кому-то может казаться, что линия фронта – это плацдарм для освобождения Донбасса. Но пока Россия продолжает экспансию, справедливее будет сказать, что фронт – это "линия обороны". Задача которой – добиться того, чтобы судьба "ЛДНР" не постигла Харьков или Одессу", – пояснил журналист.

Если Москва признает возможным обменять оккупированный Восток на контроль над всей Украиной – она без промедления это сделает. Попутно избавившись от санкций, статуса "изгоя" и звания "угрозы миру". Если для Киева приоритетом будет возвращение территорий любой ценой, то очень скоро мы снова вернемся в наше гибридное прошлое. В котором, к тому же, не будет Крыма. Зато появится свой территориальный "чернобыль", с помощью которого Москва будет уничтожать украинское право на будущее,

– подчеркнул Казарин.

Видео полного видеоблога Павла Казарина "Грани правды" за 17 августа 2019