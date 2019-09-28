Если Украина подпишет что-то по Штайнмайеру, сразу начнется процесс снятия санкций, – политолог

Как только Украина подпишет что-то по Штайнмайеру, то сразу начнется процесс снятия санкций с России. Сразу президент Франции Эммануэль Макрон закричит: "Устанавливайте мир, решайте конфликт и снимем санкции".

Такое мнение в интервью изданию "Апостроф" высказал российский политолог и публицист Андрей Пионтковский.

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На реплику журналиста о том, что на этот вариант Украина не пойдет, и вопрос как можно заставить Путина согласиться на миротворцев, политолог ответил:

"Западу будет трудно отбросить такую украинскую позицию, и он ее, вероятнее всего, поддержит, даже французов заставят. Путину нужно будет либо отказываться, то есть идти на открытый, полный конфликт с Западом, или соглашаться. Но здесь Западу Путину придется немножко заплатить, наверное, каким-то смягчением санкций, а Украине придется с этим согласиться, чтобы не гибли люди".

Запад сейчас рвется смягчать санкции, отметил Пионтковский. После того, как в Украине полгода говорили о партии войны, это трудно вернуть на более сильные санкции.

Если Украине придется от чего-то отказываться, то лучше выбирать не самоубийство государства путем принятия в себя на сегодня оккупированных территорий Донбасса, а замораживание конфликта. Российский политолог убежден, что сейчас это лучший среди худших вариантов для Украины.

Все остальное, что Украине сейчас предлагает Путин и в чем ему помогает "нормандская четверка", – это самоубийство. А "нормандская четверка" планируется в Париже для заключительной капитуляции Украины, как Мюнхенская встреча устраивалась для капитуляции Чехословакии. На это ни в коем случае нельзя соглашаться,

– подчеркнул Пионтковский.

Украинский народ хочет прежде всего, чтобы не гибли люди. И этого можно достичь только одним путем – замораживаниемконфликта с контролем международных миротворцев, считает российский публицист.

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18 сентября на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске Украина заявила о своей готовности работать с формулой Штайнмайера. А глава МИД Украины Вадим Пристайко накануне также заявил, что согласился на ее выполнение.