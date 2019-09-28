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      Если Украина подпишет что-то по Штайнмайеру, сразу начнется процесс снятия санкций, – политолог

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      Андрей Пионтковский предостерег Украину от выполнения формулы Штайнмайера
      Андрей Пионтковский предостерег Украину от выполнения формулы Штайнмайера / obozrevatel.com

      Как только Украина подпишет что-то по Штайнмайеру, то сразу начнется процесс снятия санкций с России. Сразу президент Франции Эммануэль Макрон закричит: "Устанавливайте мир, решайте конфликт и снимем санкции".

      Такое мнение в интервью изданию "Апостроф" высказал российский политолог и публицист Андрей Пионтковский.

      Читайте также: Это выдумки Путина, – Порошенко о формуле Штайнмайера

      На реплику журналиста о том, что на этот вариант Украина не пойдет, и вопрос как можно заставить Путина согласиться на миротворцев, политолог ответил:

      "Западу будет трудно отбросить такую украинскую позицию, и он ее, вероятнее всего, поддержит, даже французов заставят. Путину нужно будет либо отказываться, то есть идти на открытый, полный конфликт с Западом, или соглашаться. Но здесь Западу Путину придется немножко заплатить, наверное, каким-то смягчением санкций, а Украине придется с этим согласиться, чтобы не гибли люди".

      Запад сейчас рвется смягчать санкции, отметил Пионтковский. После того, как в Украине полгода говорили о партии войны, это трудно вернуть на более сильные санкции.

      Если Украине придется от чего-то отказываться, то лучше выбирать не самоубийство государства путем принятия в себя на сегодня оккупированных территорий Донбасса, а замораживание конфликта. Российский политолог убежден, что сейчас это лучший среди худших вариантов для Украины.

      Все остальное, что Украине сейчас предлагает Путин и в чем ему помогает "нормандская четверка", – это самоубийство. А "нормандская четверка" планируется в Париже для заключительной капитуляции Украины, как Мюнхенская встреча устраивалась для капитуляции Чехословакии. На это ни в коем случае нельзя соглашаться,
      – подчеркнул Пионтковский.

      Украинский народ хочет прежде всего, чтобы не гибли люди. И этого можно достичь только одним путем – замораживаниемконфликта с контролем международных миротворцев, считает российский публицист.

      Читайте также: Формула Штайнмайера: на что согласилась Украина и что будет дальше

      18 сентября на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске Украина заявила о своей готовности работать с формулой Штайнмайера. А глава МИД Украины Вадим Пристайко накануне также заявил, что согласился на ее выполнение.

       

      При каких условиях Украина готова выполнить формулу Штайнмайера?

      1. Полное прекращение огня на Донбассе;
      2. обеспечение эффективного мониторинга СММ ОБСЕ на всей территории Украины;
      3. выведение с территории Украины вооруженных формирований, иностранных войск и техники;
      4. разведение сил и средств вдоль всей линии соприкосновения на Востоке;
      5. обеспечение на оккупированных территориях работы украинской ЦИК, политпартий, СМИ и иностранных наблюдателей;
      6. установление контроля за неподконтрольным Украине участком украинско-российской границы и выполнение других пунктов, предусмотренных украинским, международным законодательством и минскими соглашениями.
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      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Оккупированные территории Война на Донбассе Санкции Формула Штайнмайера Нормандский формат
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