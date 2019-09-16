Если Украина согласится на формулу Штайнмайера, то получит бомбу быстрого действия

Если Украина согласится на формулу Штайнмайера по решению конфликта на Донбассе, то получит бомбу даже не замедленного, а достаточно быстрого действия. Ведь запуск этого механизма означает реализацию первых и вторых минских соглашений, в результате чего два квазигосударственных образования окажутся включенными в государственное тело Украины.

И эти два образования, естественно, будут подрывать политическую систему изнутри, заявил в интервью "Апострофу" российский экономист, бывший советник президента России Владимира Путина – Андрей Илларионов.

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Эти квазигосударственные образования, по словам Илларионова, заблокируют внутреннее развитие Украины в любых направлениях, о которых могут говорить или говорят сегодняшние проукраинские партии и деятели. Конечно, они заблокируют любое движение Украины в направлении Европы, Евросоюза, НАТО и реальной интеграции с западным миром.

Более того, после того как процесс интеграции цивилизационного диалога начинается и происходит, нет никаких политических правовых и других механизмов, которые бы предотвратили участиt в общенациональных выборах тех жителей, которые сейчас оказались на оккупированных территориях Донбасса. Антиукраинские партии на последних парламентских выборах получили 18% голосов, и это на фоне грандиозного успеха "Слуги народа". В нормальных условиях это будет 20%, убежден эксперт.

С появлением этих двух анклавов, число голосов, которые собираются пропутинскими антиукраинскими партиями, легко вырастет до 35-40% в национальном парламенте, прогнозирует Илларионов.

После того, как эти силы будут дефакто координироваться, поддерживаться и руководствоваться господином Медведчуком, он станет хранителем ключа к внутренней и внешней политике Украины. Он не будет иметь 50% плюс 1 голос, но будет контролировать решающий блок в Верховной Раде и вообще в общественном пространстве Украины, потому что проукраинские партии будут разделены,

– убежден ексрадник Путина.

В этом контексте он привел пример сотрудничества третьего президента Виктора Ющенко с лидером "Батькивщины" Юлией Тимошенко. В этом и в других случаях всегда есть конфликты между проукраинскими партиями.

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"И тогда хранителем "джокера, козырного туза" становится г-н Медведчук во внутренней и внешней украинской политике", – заметил Илларионов.

Поскольку Медведчук является вторым проявлением Путина – это значит, что президент России становится главным руководящим лицом украинской внутренней и внешней политики, добавил экс-советник хозяина Кремля. Это настолько очевидно, прозрачно и понятно, что у Илларионова "вызывает удивление желание украинской политической элиты как можно скорее приблизить конец независимости и суверенного существования Украины как государства".

Смотрите видео о Викторе Медведчуке:

В чем заключается суть формулы Штайнмайера?

Так называемая формула Штайнмайера получила свое название от имени ее создателя. Франк-Вальтер Штайнмайер, бывший министр иностранных дел Германии. Он был одним из активных сторонников политического урегулирования ситуации на Донбассе.

В 2015 году Штайнмайер выступил со своей формулой, которая, по его мнению, должна была помочь в решении конфликта на Донбассе. Согласно формуле, минские соглашения остаются актуальными и должны выполняться параллельно его идеи. Штайнмайер предложил такую модель:

Украина принимает закон о выборах на Донбассе, а после этого стороны отводят войска;

проходят местные выборы на Донбассе, а после их признания ОБСЕ Украина предоставляет Донбассу так называемый особый статус;

реализация пункта о полном выводе боевиков и возвращение контроля над государственной границей Украины.

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Пока формулы Штайнмайера на бумаге не существует – ни Украина, ни Россия под ней не подписались. Причем Россия активно лоббирует модель Штайнмайера, а вот Украине она не нравится. Реализация формулы выгоднее российской стороне – сначала выборы, потом граница. Цель России – скорее избрать легитимных для Киева и мирового сообщества представителей Донбасса, с которыми уже в рамках минских соглашений можно вступать в открытые переговоры, а также дать этим территориям особый статус.