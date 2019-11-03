Если Украина выведет 10% денег из тени, то нам не придется занимать: мнение эксперта

Через "серый" импорт, зарплату в конвертах и оффшорные схемы Украина теряет десятки миллиардов гривен. Об этом 24 каналу рассказал председатель Ассоциации налогоплательщиков Украины Григол Катамадзе.

Он добавил, что специалисты ассоциации подсчитали, какие потери сегодня в целом несет государство – в этих схемах "прячут" почти годовой бюджет страны!

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В частности, от оборота "серого" импорта потери по налогам составляют 63 миллиарда гривен, зарплаты в конвертах – 25-74, оффшорных схем – 22-36.

Если мы этот вопрос не решим, не стоит ожидать позитивных изменений в экономике. Поэтому амнистия капитала нам просто необходима. Так же как и системные изменения, которые уже через три года дали бы результат,

– убежден Григол Катамадзе.

На форуме UKRAINE LEVEL UP 2016 Виктор Ющенко, который там был главным спикером, сказал: если вывести из тени 10% экономики, это добавит 180 миллиардов гривен в бюджет.

Как менялся процент "теневой экономики" за время независимости, смотрите здесь:

По мнению Григола Катамадзе, у нас самих есть возможность навести порядок в стране, и не придется ни у кого просить денег. Только нужно принять качественный Налоговый кодекс. Это же означает не просто забрать деньги из-под матрасов и вернуть их в банковский сектор страны. Если мы выведем из тени 30%, то, руководствуясь подсчетами Ющенко, получим 540 миллиардов гривен.

Сотрудничество с ведущими международными финансовыми учреждениями (МВФ и другими) – это залог доверия со стороны крупных мировых игроков к Украине. Однако нам нужно двигаться своим путем и делать все, чтобы люди начали доверять банкам.

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Кто такой Григол Катамадзе?Грузинский дипломат и общественный деятель. В 1998-2000 годах – заместитель министра обороны Грузии по вопросам военной политики и международного сотрудничества, первый гражданский заместитель министра обороны. 2000-2007 и 2009-2013 годы – Чрезвычайный и Полномочный Посол Грузии в Украине. 2007-2008 годы – заместитель министра иностранных дел Грузии. Сейчас – президент ВОО "Ассоциация налогоплательщиков Украины".

О том, как грузинские банки "пережили" российскую агрессию, – читайте во второй части эксклюзивного интервью с экс-послом Грузии в Украине Григолом Катамадзе.