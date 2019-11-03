07:08
3 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Почему "Джокер" не понравился министру РФ. Киркоров должен отдать долги
      Вєсті Кремля
      19:48, 2 ноября
      Вести.UA. Жир: Какие планы у Трампа на Зеленского. Что фермер Тимофийчук делает в Раде
      Вєсті.UA
      18:15, 2 ноября
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО

      Если Украина выведет 10% денег из тени, то нам не придется занимать: мнение эксперта

      6 Читати новину українською
      Украине необходимо вывести деньги из "тени"
      Украине необходимо вывести деньги из "тени" / shutterstock

      Через "серый" импорт, зарплату в конвертах и оффшорные схемы Украина теряет десятки миллиардов гривен. Об этом 24 каналу рассказал председатель Ассоциации налогоплательщиков Украины Григол Катамадзе.

      Он добавил, что специалисты ассоциации подсчитали, какие потери сегодня в целом несет государство – в этих схемах "прячут" почти годовой бюджет страны!

      Впечатляющие цифры: Сколько денег вращалось "в тени" украинской экономики

      В частности, от оборота "серого" импорта потери по налогам составляют 63 миллиарда гривен, зарплаты в конвертах – 25-74, оффшорных схем – 22-36.

      Если мы этот вопрос не решим, не стоит ожидать позитивных изменений в экономике. Поэтому амнистия капитала нам просто необходима. Так же как и системные изменения, которые уже через три года дали бы результат,
      – убежден Григол Катамадзе.

      На форуме UKRAINE LEVEL UP 2016 Виктор Ющенко, который там был главным спикером, сказал: если вывести из тени 10% экономики, это добавит 180 миллиардов гривен в бюджет.

      Как менялся процент "теневой экономики" за время независимости, смотрите здесь:

      По мнению Григола Катамадзе, у нас самих есть возможность навести порядок в стране, и не придется ни у кого просить денег. Только нужно принять качественный Налоговый кодекс. Это же означает не просто забрать деньги из-под матрасов и вернуть их в банковский сектор страны. Если мы выведем из тени 30%, то, руководствуясь подсчетами Ющенко, получим 540 миллиардов гривен.

      Сотрудничество с ведущими международными финансовыми учреждениями (МВФ и другими) – это залог доверия со стороны крупных мировых игроков к Украине. Однако нам нужно двигаться своим путем и делать все, чтобы люди начали доверять банкам.

      Читайте также: Фурса объяснил, где в Украине деньги больше всего обходят бюджет

      Кто такой Григол Катамадзе?Грузинский дипломат и общественный деятель. В 1998-2000 годах – заместитель министра обороны Грузии по вопросам военной политики и международного сотрудничества, первый гражданский заместитель министра обороны. 2000-2007 и 2009-2013 годы – Чрезвычайный и Полномочный Посол Грузии в Украине. 2007-2008 годы – заместитель министра иностранных дел Грузии. Сейчас – президент ВОО "Ассоциация налогоплательщиков Украины".

      О том, как грузинские банки "пережили" российскую агрессию, – читайте во второй части эксклюзивного интервью с экс-послом Грузии в Украине Григолом Катамадзе.

      blog_ava
      В центре Львова лошади снесли скамейку на тротуаре: есть пострадавшие, также пострадало животное
      сегодня
      109
      Автор: Ирина Полищук
      Теги: Новости Украины Деньги Публикации Налоги Банки Налоговый кодекс МВФ
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Если Украина выведет 10% денег из тени, то нам не придется занимать: мнение эксперта
      сегодня , 07:00 Если Украина выведет 10% денег из тени, то нам не придется занимать: мнение эксперта
      Ірина Поліщук 6
      Главные новости 2 ноября: Дубневича отпускают под залог, Свитолина сыграет в финале года
      2 ноября , 22:03 Главные новости 2 ноября: Дубневича отпускают под залог, Свитолина сыграет в финале года
      Ірина Вихрущ 292
      Как уберечься от сезонной простуды: интересные советы
      2 ноября , 22:00 Как уберечься от сезонной простуды: интересные советы
      Леонід Петров 620
      Двопартійність на орбіті, або В Україні вимальовуються дві фундаментальні ідеології
      2 ноября , 19:00 Двопартійність на орбіті, або В Україні вимальовуються дві фундаментальні ідеології
      Блог Соцмережі 1263
      Чому відбулася перша штовханина у Верховній Раді: скандальне листування Яременка
      2 ноября , 18:00 Чому відбулася перша штовханина у Верховній Раді: скандальне листування Яременка
      Антон Голобородько 331
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук