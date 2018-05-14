Если укусил клещ: чего нельзя делать

Если вы уже стали жертвой клеща, то не делайте распространенных ошибок, которые не будут иметь пользы или же могут вам серьезно навредить.

Не мажьте клеща маслом, слюной или спиртом

Когда человек нашел на своей коже клеща, то чуть ли не первое, что она делает – мажет клеща маслом, слюной или спиртом, чтобы он задохнулся и отпал от кожи сам, передает Соѕмо.

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Это распространенный народный метод, которого следует избегать. Лучше всего обратиться к врачу. Но если вы решили удалить его самостоятельно, то сделайте это так, чтобы вытащить клеща вместе с головой, ведь именно в ней есть вирус.

Не выбрасывайте клеща

После извлечения его нужно положить в закрытый контейнер, где его можно хранить до 3 дней. Но лучше отвезти его на анализ.

Ведь клещи переносят самые разнообразные вирусные заболевания, самые опасные из которых боррелиоз и энцефалит, которые вызывают тяжелые осложнения как паралич, потеря зрения и слуха, проблемы с сердцем и суставами.

Не сдавайте кровь на инфекции на следующий день

На следующий день после укуса сдавать кровь нет никакого смысла. Признаки болезни в крови появляются только через 2-3 недели.

Не игнорируйте симптомы

Симптомы заболевания могут проявиться даже через месяц. Поэтому если у вас поднялась высокая температура или кожа вокруг укуса клеща покраснела – немедленно обратитесь за медицинской помощью.

Не идите к врачу сразу после укуса клеща

Если вас укусил клещ и вы его сами вытащили, к врачу идти сразу нет смысла. Стоит пойти после того, как получите результаты лабораторных исследований клеща на наличие вирусов, которые тот мог переносить.

Если у клеща найдут инфекцию – тогда врач вам назначит профилактический курс антибиотиков.

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