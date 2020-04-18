Если в храм придет хотя бы десятая часть верующих – будет новая вспышка COVID-19, – МВД

В 2019 году на Пасху в богослужениях приняли участие около 7,5 миллиона украинцев. Если в этом году придет хотя бы десятая часть из них – Украина получит новую вспышку коронавируса.

Министерство внутренних дел проводит переговоры с Советами Церквей, чтобы те призвали прихожан оставаться дома. Об этом сообщил Директор Департамента коммуникации МВД Артем Шевченко, информирует пресс-служба ведомства.

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Мы в очередной раз призываем граждан не приходить в этом году на религиозные службы. В случае, если такое произойдет, правоохранители будут проводить разъяснительную работу, чтобы люди соблюдали особые меры безопасности и держали необходимую дистанцию,

– подчеркнул Шевченко.

Если не удастся достучаться до сознания людей, то их правоохранители будут штрафовать. Для того, чтобы следить за порядком, возле храмов будут дежурить свыше 22 тысяч полицейских и гвардейцев. Их обеспечили всеми необходимыми средствами защиты.

Также Шевченко напомнил, что решением Киевской комиссии по техногенной и экологической катастрофе, Киево-Печерская лавра закрыта для посещения. Там дежурят полицейские и гвардейцы, чтобы не впускать верующих.

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Отметим, что с 12 марта украинские правоохранители уже составили более 7 тысяч админпротоколов за нарушения правил карантина. Среди оштрафованных есть и священнослужители.

Обратите внимание! Из-за вспышки коронавируса власть и Церковь советуют на Пасху оставаться дома. К богослужениям можно приобщаться онлайн. Освящение пасхальных корзин также возможно с помощью прямых трансляций молитвы для их благословения.



Расписание пасхальных богослужений онлайн / Инфографика 24 канала