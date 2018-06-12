Если в Украине в мужском футболе проблемы, то и у нас тем более – капитан женской сборной

В 15 лет она дебютировала в элите женского украинского футбола. Провела более 100 матчей за национальную сборную Украины. В финале Кубка забила невероятный гол в падении через себя. Журналист 24 канала пообщался с капитаном женской сборной Украины по футболу Дарьей Апанащенко.

– Расскажи, как ты попала в футбол?

– Таких историй много. Начинали со двора. Мой брат играл в футбол. Так я начала играть в футбол. Однако о женском футболе я не знала. Впервые о нем узнала, когда увидела по телевизору Чемпионат мира среди женщин, который проходил в США в 1999 году.

Я сама из Кривого Рога, однако женской команды там в то время не было. Затем тренер мне помогла. Она раньше сама играла. Моя первая команда – "Киевская Русь". В 15 лет я уже поехала в Киев.

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– Как в семье отнеслись к тому, что ты в таком возрасте переехала играть в футбол в Киев?

– Я до этого занималась легкой атлетикой. Поэтому родители нормально отнеслись к отъезду.

– Есть ли футболисты, у которых ты перенимаешь технику игры, манеры?

– Я лично нет. Я смотрю на разных футболистов. Есть такой игрок, как Андреас Иньеста. Он как бы ничем не примечательный, но техника у него фантастическая. Хотелось бы играть как Иньеста.

– Как ты оцениваешь состояние женского футбола в Украине?

– В Украине довольно плохо женский футбол развивается. Я здесь не играла, только первый год своей карьеры (с 2004 до 2017 года Дарья выступала за рубежом – 24 канал). Состояние плачевное. Очень плохо развивается. Детских школ мало. И это я не говорю о командах в Высшей лиге, где только два-три клуба борются за первые места. Пропасть большая.

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– У нас и мужской футбол не очень. Упал в развитии. Я приехала в Харьков, и там даже мужской команды нет. Поэтому не хочется сравнивать. Если у них проблемы, то и у нас тем более.

– В финале Кубка Украины ты забила гол в падении через себя. Как решила пробить такой гол и отрабатывала ли такие приемы на тренировке?

– Финал был прекрасен. Каждый гол красивый, великолепные комбинации. И мой гол – это как жирная точка. На тренировках я люблю попадать, но когда поле хорошее и позволяет это делать.

Гол Дарьи Апанащенко в финале Кубка Украины

– Что касается гола через себя, то такие не забивала. Был гол головой в падении.

Гол Дарьи Апанащенко за национальную сборную Украины в ворота сборной Венгрии в падении

– Ты капитан сборной Украины по футболу. Капитанская повязка что-то изменила для тебя?

– Изменилось в том плане, что надо больше быть с коллективом – подружить их. Ответственность чувствуется. А в плане игры – ничего не изменилось. Я так же продолжаю показывать свои лидерские качества.

– У тебя в активе более 100 матчей за национальную сборную. Какой из них самый памятный?

– Наверное, первый. Когда я вышла, надела футболку. Это был самый волнующий, памятный матч. Было много и хороших, и не очень игр. Но самый памятный матч – это, пожалуй, первый.



Дарья Апанащенко – капитан сборной Украины

– Сборная Украины в отборе на Кубок мира 2019 провела два матча против вице-чемпионок Европы сборной Дании. Однако если на выезде проиграли минимально 1:0, то в домашнем матче во Львове были разгромлены 1:5. В чем причина такого поражения?

– У нас вышли две разные игры. Когда играли в Дании, мы играли от обороны. У нас не очень удавалось в атаке. А когда играли дома, думали, что будем "напрягать". Игра вышла для болельщиков положительной, ведь много голов забито. В плане нашего результата – обидно, что пропустили столько голов. Нам надо больше играть с такими командами, чтобы улучшалось результат.

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– Как команда перенесла поражение?

– Все расстроились. Есть над чем работать. Нос не вешаем, потому что еще будет игра со Швецией. Это жизнь. "Реал" и "Барселона" тоже пропускают по шесть голов.

– Как оцениваете шансы сборной на выход на Кубок мира 2019?

– Шансы не самые лучшие. Но пробиться можно.



Дарья Апанащенко в матче за национальную сборную

– Недавно Киев принимал финалы женской и мужской Лиги чемпионов. Что можете сказать об этих матчах?

– Смотрела оба матча на стадионе. Видно, что у команд высокий уровень. Футболистки "Лиона" играют почти как мужчины. У них контроль мяча, техника – все на высшем уровне.

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– Что касается Чемпионата мира по футболу в России. Будете смотреть матчи и за кого болеть?

– Я бы вообще хотела поехать посмотреть хотя бы одну игру, если бы была такая возможность. Болеть буду за Аргентину. Хочется, чтобы Месси выиграл Чемпионат мира один раз в жизни.

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Фото: ФФУ