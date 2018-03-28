Если Вакарчук скажет "да": Найем рассказал, поддержит ли кандидатуру певца на пост президента

Политик Мустафа Найем говорил с лидером "Океана Эльзы" Святославом Вакарчуком и другими кандидатами относительно президентских выборов в Украине в 2019 году.

Об этом рассказал нардеп от Блока Петра Порошенко Мустафа Найем, передает "Гордон".

Вакарчук еще не заявил о том, что он идет на выборы. Здесь не надо устраивать какие-то подковерные игры, это очень простая история – он должен сказать: "Я иду". После этого можно о чем то говорить и что-то планировать,

– отметил депутат.

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Мустафа Найем добавил, что готов поддержать его кандидатуру на пост главы государства, если лидер "Океана Эльзы" Святослав Вакарчук станет единым кандидатом от таких политических сил как "Самопомич", "ДемАльянс" и "Сила людей".

"Если Вакарчук скажет "да", если мы смиримся или договоримся, что это – единственный кандидат от этих сил, то, конечно, да", – подчеркнул Найем.

Напомним, по данным социологических опросов, если бы президентские выборы в Украине проходили в ближайшее время, то лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук вполне реально мог бы побороться за пост президента. Кроме того, 25% украинцев доверяют Святославу Вакарчуку.