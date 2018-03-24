09:11
24 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
2°C
2°C -13°C
  • воскресенье
    3°C -12°C
  • понедельник
    3°C -6°C
  • вторник
    5°C -5°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО RYANAIR НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Религиозное творчество РПЦ. Интересная ориентация Жириновского
Вєсті Кремля
00:16, сегодня
Вести.UA. Саб-Зиро против Порошенко. Помощь друзей чиновников
Вєсті.UA
21:18, 23 марта
Как российские инвесторы воруют
ЦРУ
23:20, 22 марта
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить все. Магия виниловых пластинок
Згадати все
01:27, 23 марта
Телеканал новостей 24 Блоги Ольга Черненко
ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО RYANAIR НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018
Ольга Черненко

Если все стремились создать здесь лучшую жизнь, почему после "службы" в Луганске они уезжают

758
Жизнь в Луганске – как на базаре
Жизнь в Луганске – как на базаре / Фото автора

В вечерних новостях показали, что в Луганске открыли мемориальную доску Валерию Болотову на доме, в котором он когда-то жил. Мы с ребенком смотрели как раз вместе эти новости, и я спросила, знает ли он, что такое мемориальные доски. Он не знал, и я начала объяснять, обещая показать ему их в городе.

"За кадром" моего экскурса в смысл таких памятных знаков остались вопросы к этому событию. Почему Валерий Болотов последнее время жил и умер далеко от той "республики", которой он руководил самым первым – этому событию и был посвящен памятный знак? Почему все первые лица от власти – от глав до министров – оказываются далеко от той "республики", которой служили верой и правдой какое-то время? Если они все стремились создать здесь лучшую жизнь, почему жить после своей "службы" они уезжают туда, где им комфортнее и безопаснее? И уезжают часто в большом секрете, поспешно, не афишируя этого?

Читайте также: "Сдай документы командиру": пророссийские боевики на Донбассе продолжают беспрецедентную акцию

Я далека от властных структур. И мои знакомые, которые работали в этой системе, знают не больше меня, но все замечают общую схему – работал здесь, бежал, скрывается в России.

Когда появился Валерий Болотов, когда о нем стали говорить, я помню случайный разговор с его прежней начальницей – до руководства страной он был то ли охранником, то ли грузчиком в одном городском супермаркете. Его бывшая начальница с ужасом говорила о том, что когда-то он просто работал у нее, был таким как все. С ужасом – потому что никто тогда не знал, что точка необратимости уже наступила. И 2014 разделит навсегда беззаботную, сытую и спокойную жизнь с морем раз в год, покупками бытовой техники, машинами в кредит, ремонт и большими планами – почти все это было почти у каждого. Моя знакомая пыталась описать Валерия Болотова. Так же обычно и бывает, когда пытаются дать характеристику человеку, который тогда был таким же, как все и особенно к нему никто не присматривался.

"Выпивал", – горько говорила она, вспоминая то время, когда до 2014 года были еще и планы, и ремонты, и море почти у каждого здесь. Но выпивать для нашего региона нормально, так можно описать очень многих здесь. Не было в нем тогда того потенциала, с которым он в 2014 взошел на трибуны перед тысячами, благодаря чему ему посмертно и открыли мемориальную доску на доме, в котором он когда-то жил.

Моя знакомая говорила, что работала когда-то с Андреем Бедновым "Бетманом". Он был водителем в милиции. Пока он ждал в машине, читал. Она запомнила у него книгу о татуировках. И тоже она маниакально пытается сейчас найти те отличительные черты героя, которые проявились в нем после…

Обычный человек с обычной судьбой. Я знала Беднова, когда он уже ездил на бронированной машине, с оружием, с помпой и броской надписью "Бетман". Это было его время, он жил тогда на полную, проживая жизнь так, как не жил никогда – рядом были женщины, слава, возможности. Как комета, вспыхнув, он сразу погас, оставив самые разные воспоминания после себя. Выходит, такие люди или погибают или уезжают далеко от тех мест, где из обычных охранников или водителей они становились теми кометами, сгорающими в одночасье.

Читайте также: Увиденное на мосту в Станице – кошмар, после которого умирают

Автор: Ольга Черненко
Теги: Война на Донбассе Новости Луганска Новости политики Публикации
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Если все стремились создать здесь лучшую жизнь, почему после
сегодня, 08:17 Если все стремились создать здесь лучшую жизнь, почему после "службы" в Луганске они уезжают
Ольга Черненко 756
Мегаміста: магніт для людей та грошей
23 марта, 21:58 Мегаміста: магніт для людей та грошей
Андрій Доценко 633
Как бунт в русском городке может привести к свержению Путина с престола
23 марта, 19:00 Как бунт в русском городке может привести к свержению Путина с престола
1892
Из-под матраса – на благо свое и экономики: что полезно знать о корпоративных облигациях
23 марта, 18:01 Из-под матраса – на благо свое и экономики: что полезно знать о корпоративных облигациях
Яніна Ткачук 134
В каких регионах Украины праздновать Пасху дешевле всего: данные ученых
23 марта, 17:10 В каких регионах Украины праздновать Пасху дешевле всего: данные ученых
351
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук