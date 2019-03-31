Если вы за будущее, спросите детей и внуков, за кого голосовать, – Садовый

Мэр Львова Андрей Садовый вместе с женой Екатериной и сыном проголосовал на выборах президента Украины. Он также дал совет всем украинцам, которые хотят лучшего будущего.

"Мы с нашей семьей проголосовали. Когда спрашивают людей: "А за кого вы?" – очень часто говорят: "Мы за будущее". Так вот, если вы хотите голосовать за будущее, то спросите своих детей или внуков – а за кого они хотят голосовать? Потому что на самом деле они умнее нас. И не определяйте их будущее самостоятельно. Помогите, чтобы их слово было услышано. Слава Украине!"– сказал Садовый после того, как проголосовал на своем избирательном участке.

Читайте также: Президентские выборы-2019 стартовали в Украине: когда, где и как голосовать

Мэр Львова отметил, что нужно строить собственное будущее наших детей и внуков, "а не свое, которое очень часто является прошлым".

Когда будут результаты выборов?Голосование на президентских выборах-2019 продлится до 20:00 31 марта. После этого начнется подсчет голосов. Предварительные результаты начнут появляться на сайте ЦИК в ночь на 1 апреля. Национальный экзит-пол объявит свои результаты по состоянию на 18:00 в 20 часов, по состоянию на 20:00 – в 23 часа. Если ни один кандидат не наберет 50%+ 1 голос, 21 апреля состоится второй тур голосования. Всего за кресло президента борется 39 кандидатов.