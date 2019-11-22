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      24 Канал Программы Политическая анатомия
      РОМАН ИВАНИСОВ РЕВОЛЮЦИЯ ДОСТОИНСТВА ВОЗВРАЩЕНИЕ ЗАХВАЧЕННЫХ КОРАБЛЕЙ

      Если Зеленский не сделает выводы по Трубе, Богдану и Коломойскому, его "сметут", – Гнап

      Политическая анатомия 56 Читати новину українською

      О прослушивании директора ГБР Романа Трубы, о президентстве Владимира Зеленского и Петра Порошенко и о Революции Достоинства в шестую годовщину – в программе "Политанатомия" обсудили журналист-расследователь Дмитрий Гнап, политический эксперт Александр Саакян и член Совета общественного контроля НАБУ Татьяна Козаченко.

      О прослушивании Романа Трубы

      По словам Дмитрия Гнапа, Труба, очевидно, подозревал, что его могут прослушивать и те записи, на которых, якобы, звучит его голос, это наиболее вежливые вещи.

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      "Я думаю, что не в рабочем кабинете, где была прослушка, а где-то в киевских ресторанах Труба мог говорить намного страшнее и серьезнее вещи, за которые предусмотрена уголовная ответственность", – заявил журналист-расследователь.

      На вопрос, кому выгодно прослушивание Романа Трубы, Гнап заверил, что, очевидно, пятому президенту Петру Порошенко.

      У Петра Алексеевича, наверное, сохранились и свои связи в правоохранительных органах, в частности в СБУ и Службе внешней разведки, ибо он как раз ими и опекался 5 лет. Могли люди оттуда подхватить заказ и установить прослушивание,
      – ответил журналист.

      А, как подчеркнула Татьяна Козаченко, в украинской власти у всех есть друг на друга компромат. "Это любой мог сделать", – добавила она.

      Также Гнап сказал, что если это был реальный голос Трубы, то тогда интересно, о чем он говорил.

      Директор ДБР Роман Труба/ Фото з сайту відомства
      Директор ГБР Роман Труба/ Фото из сайта ведомства

      "Зеленский должен, пока ничего не известно, сразу отстранить Трубу от должности, потому что такой человек не может занимать должность руководителя ГБР", – отметила Козаченко.

      Если завтра Андрею Богдану или любому должностному лицу даже в Офисе Президента будет интересно кого-то преследовать, то Труба будет это делать, потому что ему дали это указание, потому что он выполняет свою независимую работу в правоохранительной системе.

      Если Зеленский не сделает выводов по Трубе, своему окружению, в частности Юзику, Богдану, Коломойскому и прочим, то это будет накапливаться, и тогда он станет объектом народного недовольства и его "сметут" на следующих выборах,
      – заявил Гнап.

      Саакян в это время отметил, что из-за того, это и называется кредит доверия президента, потому что его нужно возвращать.

      Что известно о записях прослушки Трубы

      Вечером 19 ноября на неизвестном телеграмм-канале "Трубу прорвало" опубликовали аудиозаписи, сделанные якобы в кабинете Трубы, и на которых слышен похожий на его голос. Если верить этим записям, то все резонансные дела в Украине контролируются из Офиса Президента.

      В частности, записи свидетельствуют, что человек с похожим на Трубу голосом обсуждал:

      • вызовы на допрос пятого президента Петра Порошенко;
      • подозрение бывшей и.о. министра здравоохранения Ульяне Супрун;
      • дело "Приватбанка";
      • дело самого директора ГБР, его заместителей и скандального судьи Вовка;
      • закупки для армии.

      О каких еще темах говорили эксперты в студии

      Смотрите вторую часть программы "Политанатомия" за 21 ноября:

       

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      21 ноября
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      Автор: Артем Овдиенко, Олег Рибачук
      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Политическая анатомия Беркут Скандал Судьи Роман Труба СБУ
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