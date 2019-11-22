Если Зеленский не сделает выводы по Трубе, Богдану и Коломойскому, его "сметут", – Гнап
О прослушивании директора ГБР Романа Трубы, о президентстве Владимира Зеленского и Петра Порошенко и о Революции Достоинства в шестую годовщину – в программе "Политанатомия" обсудили журналист-расследователь Дмитрий Гнап, политический эксперт Александр Саакян и член Совета общественного контроля НАБУ Татьяна Козаченко.
О прослушивании Романа Трубы
По словам Дмитрия Гнапа, Труба, очевидно, подозревал, что его могут прослушивать и те записи, на которых, якобы, звучит его голос, это наиболее вежливые вещи.
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"Я думаю, что не в рабочем кабинете, где была прослушка, а где-то в киевских ресторанах Труба мог говорить намного страшнее и серьезнее вещи, за которые предусмотрена уголовная ответственность", – заявил журналист-расследователь.
На вопрос, кому выгодно прослушивание Романа Трубы, Гнап заверил, что, очевидно, пятому президенту Петру Порошенко.
У Петра Алексеевича, наверное, сохранились и свои связи в правоохранительных органах, в частности в СБУ и Службе внешней разведки, ибо он как раз ими и опекался 5 лет. Могли люди оттуда подхватить заказ и установить прослушивание,
– ответил журналист.
А, как подчеркнула Татьяна Козаченко, в украинской власти у всех есть друг на друга компромат. "Это любой мог сделать", – добавила она.
Также Гнап сказал, что если это был реальный голос Трубы, то тогда интересно, о чем он говорил.
Директор ГБР Роман Труба/ Фото из сайта ведомства
"Зеленский должен, пока ничего не известно, сразу отстранить Трубу от должности, потому что такой человек не может занимать должность руководителя ГБР", – отметила Козаченко.
Если завтра Андрею Богдану или любому должностному лицу даже в Офисе Президента будет интересно кого-то преследовать, то Труба будет это делать, потому что ему дали это указание, потому что он выполняет свою независимую работу в правоохранительной системе.
Если Зеленский не сделает выводов по Трубе, своему окружению, в частности Юзику, Богдану, Коломойскому и прочим, то это будет накапливаться, и тогда он станет объектом народного недовольства и его "сметут" на следующих выборах,
– заявил Гнап.
Саакян в это время отметил, что из-за того, это и называется кредит доверия президента, потому что его нужно возвращать.
Что известно о записях прослушки Трубы
Вечером 19 ноября на неизвестном телеграмм-канале "Трубу прорвало" опубликовали аудиозаписи, сделанные якобы в кабинете Трубы, и на которых слышен похожий на его голос. Если верить этим записям, то все резонансные дела в Украине контролируются из Офиса Президента.
В частности, записи свидетельствуют, что человек с похожим на Трубу голосом обсуждал:
- вызовы на допрос пятого президента Петра Порошенко;
- подозрение бывшей и.о. министра здравоохранения Ульяне Супрун;
- дело "Приватбанка";
- дело самого директора ГБР, его заместителей и скандального судьи Вовка;
- закупки для армии.
О каких еще темах говорили эксперты в студии
- О том, почему виновные в смерти майдановцев не наказаны;
- О том, что у Зеленского мог быть договор с Аваковым;
- О причинах того, что Роман Труба не подавал документы на должность директора ГБР;
- О договоренностях руководства государства и "Беркута".
Смотрите вторую часть программы "Политанатомия" за 21 ноября:
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