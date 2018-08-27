Если женщина не разбирается в футболе, ей надо рожать детей, – украинский тренер

В матче 6-го тура Второй лиги «Минай» играл на выезде против ровенского "Вереса". И уступил, пропустив два гола уже в концовке матча. Такая ситуация разозлила главного тренера закарпатского клуба Игоря Харьковщенко, который во всем обвинил арбитра матча Кристину Козорог.

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"Чего нам сегодня не хватило? Очень просто. Не хватило квалификации судьи. Я никогда не говорю о судьях. Но сейчас уже приходится. Если женщина не разбирается в футболе, ей надо рожать детей. Рожать детей, а не судить матчи. Понимаете? Есть тонкости в футболе, которых они не видят. Они не знают, как они судятся. Если каждое падение соперника – ставить штрафной в нашу сторону. При том, что мы изучали эту команду. Мы знали все их слабые и сильные стороны. Сильные – это то, что вы видели. Контратаки. Они в футбол мало играют. Они ждут контратаку и на стандарт. Все. Все, во что эта команда могла сыграть и все, во что сыграла. Но благодаря, я уже сказал, кому", – цитирует Игоря Харьковщенка пресс-служба "Вереска".

Стоит добавить, что арбитром матча была киевлянка Кристину Козорог, и ей помогали Александр Лапицкий и Олег Парасунько.

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