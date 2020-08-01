Министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что нет никакого политического подтекста в решении продлить карантин в Украине по новым правилам и поделить регионы на зоны согласно коронавирусным показателям.

Разделение Украины на карантинные зоны: объяснение Степанова

Такое заявление Степанов сделал во время рабочей поездки в Ровенскую область 1 августа. Его слова передает пресс-служба Минздрава.

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Мы честно говорим, какова ситуация в том или ином регионе. Мы показываем цифры, в связи с чем нужно вводить зеленый или желтый, или красный уровни. В Минздраве нет ни одного намека на политику. Единственный приоритет – здоровье и безопасность украинцев,

– подчеркнул Степанов.

По его словам, определение уровня распространения COVID-19 в каждом конкретном регионе происходит автоматически, без влияния человеческого фактора. То есть, там четко все систематизировано, и есть цифры, которые отражают реальную опасность, присутствующую в том или ином регионе.

Степанов заверил, что ограничения в регионах будут вводить, исключительно учитывая определенные показатели. Министр подчеркнул Центральная комиссия по чрезвычайным ситуациям по пятницам будет анализировать ситуацию в стране для определения уровня распространения болезни в каждом конкретном городе, поселке или селе.

Переход региона из одной в другую зону опасности возможен при условии ухудшения ситуации в течение 5 дней подряд.

Разделение регионов на зоны политики могут использовать в своих целях

В то же время глава Минздрава не исключил политических спекуляций относительно порядка введения противоэпидемических ограничений. Аргументирует он это грядущими местными выборами в Украине, запланированными на 25 октября.

“Я понимаю, что накануне выборов определенные политические события будут у нас происходить”, – говорит Степанов.

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Возмутительна реакция Тернополя и Ивано-Франковска

Между тем, мэр Тернополя Сергей Надал и его коллега из Ивано-Франковска Руслан Марцинкив считают, что решение властей по разделению Украины на карантинные зоны является политическим и диалога с городами не было.

По убеждению Надала Тернополь хотят взять в блокаду и изолировать от всей Украины.

"Мы пережили очень тяжелую весну. Сейчас для любого города является критически важным восстановление всей городской инфраструктуры. Но правительство хочет драконовскими ограничениями уничтожить экономику Тернополя", – считает он.

По словам Надала, показатели уровня заболеваемости COVID-19 в Тернополе за последние дни пошли на убыль и держатся на низком уровне.

Для подтверждения своих слов он обнародовал статистические данные:

среднее количество тестирований методом ПЦР составляет 78,1 (показатель должен быть не менее 24);



коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 составляет 11,1 (должно быть 11);



показатель динамики роста случаев инфицирования – 12,5 (должно быть 10);



загруженность больниц – 46,89%, что вдвое меньше норматив (должно быть 75%).

Кроме того, Надал отметил, что в настоящее время в Киеве и других городах-миллионниках работает метро и даже проходят концерты, вечеринки.

Киевские чиновники додумались до того, что на нашем вокзале запретили остановку поездов дальнего следования. Каким должен быть уровень цинизма, чтобы своих граждан оставлять не только без средств к существованию, но и даже небольших путешествий и отдыха. Люди планировали поездки, а теперь не смогут воспользоваться своим поездом,

– подчеркнул он.

Марцинкив, со своей стороны, подчеркнул, что власть прежде всего должна не запрещать, а помочь медикам и навести порядок с ПЦР-тестированием.

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Каковы ограничения в карантинных зонах / Инфографика 24 канала