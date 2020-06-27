В начале карантина рынок украинского фриланса сбавил обороты, но впоследствии он поднялся до рекордных показателей. Ведь с одной стороны для экономии предприниматели начали использовать сторонних специалистов, а с другой – из-за сокращений ряды фрилансеров пополнились.

Исследование фриланс платформы Freelancehunt показало, что ситуация была изменчивой.

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Количество заказов по месяцам

В марте количество проектов уменьшилось на 10%, но в апреле количество заказов снова выросло.

В мае был зафиксирован рекорд среди заказов. Ведь в среднем на сервисе за неделю публикуется 3 600 – 3 800 проектов, в мае же показатель вырос на 500, то есть до 4200 – 4300 заказов.

Наиболее просевшие месяцы

Совокупный бюджет всех проектов на платформе Freelancehunt за март и апрель составил по 28 миллионов гривен. По сравнению с послепраздничным январем. Впрочем, в мае ситуация стабилизировалась. Также в мае был определенный рост, прибавив за месяц 5 миллионов в бюджеты.

Прирост

Динамичный рост наблюдался со стороны и самих фрилансеров. В течение первых недель карантина, с 16 по 22 марта, на сервисе был отмечен скачок новых регистраций. Если сравнивать с аналогичным периодом в феврале, то прирост составил 43,8%. До этого ежедневно регистрировалось в среднем от 500 до 800 человек, то за март цифра выросла до 900 – 1200 регистраций.

Каждый третий пользователь отметил, что пришел на фриланс из-за ситуации в стране.