Есть вещество, которое работает на онкозаболевания, – эколог о последствиях взрыва в ЗАЭС

Пророссийские боевики цинично обстреляли Запорожскую АЭС. Взрыв будет иметь последствия не только для Украины, но и для Европы.

Может выделяться очень вредное вещество. Об этом в эфире 24 канала отметил эколог Владимир Борейко.

Обратите внимание Обстрел ЗАЭС является нарушением всех международных соглашений, – Министерство окружающей среды

Взрыв – очень опасен

По его словам, речь идет о таком веществе как бензопирен.

Она работает на онкозаболевания,

– подчеркнул Борейко.

То есть люди, которые находятся ближайшие десятки километров от взрыва, подвергаются активации этого вещества.

Взрывы на складах будут иметь очень серьезные экологические последствия в том числе и из-за выброса веществ и кислотных дождей. "Они могут покрыть территорию Европы, распространяются на большие площади", – добавил он.

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Отметим, что по состоянию на утро 4 марта, радиационный фон на территории Запорожской области остается без изменений и не несет угрозы для населения.

После обстрела оккупантами АЭС и пожара, огонь ликвидировали. Однако ситуация остается сложной. Админкорпус ЗАЭС и проходную на станцию контролируют россияне.

Какие могут быть экологические последствия от взрыва: смотрите видео



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