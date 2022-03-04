Есть вещество, которое работает на онкозаболевания, – эколог о последствиях взрыва в ЗАЭС
Пророссийские боевики цинично обстреляли Запорожскую АЭС. Взрыв будет иметь последствия не только для Украины, но и для Европы.
Может выделяться очень вредное вещество. Об этом в эфире 24 канала отметил эколог Владимир Борейко.
Обратите внимание Обстрел ЗАЭС является нарушением всех международных соглашений, – Министерство окружающей среды
Взрыв – очень опасен
По его словам, речь идет о таком веществе как бензопирен.
Она работает на онкозаболевания,
– подчеркнул Борейко.
То есть люди, которые находятся ближайшие десятки километров от взрыва, подвергаются активации этого вещества.
Взрывы на складах будут иметь очень серьезные экологические последствия в том числе и из-за выброса веществ и кислотных дождей. "Они могут покрыть территорию Европы, распространяются на большие площади", – добавил он.
Отметим, что по состоянию на утро 4 марта, радиационный фон на территории Запорожской области остается без изменений и не несет угрозы для населения.
После обстрела оккупантами АЭС и пожара, огонь ликвидировали. Однако ситуация остается сложной. Админкорпус ЗАЭС и проходную на станцию контролируют россияне.
Какие могут быть экологические последствия от взрыва: смотрите видео
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