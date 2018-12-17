Есть четкие доказательства, что хакеры из России работали в пользу Трампа, – The Washington Post

Комитет по разведке Сената получил отчет, проведенный аналитической компанией вместе с экспертами из Оксфорда. Аналитики обнаружили организованную Россией кампанию по дезинформации: хакеры использовали соцсети, с фейковых аккаунтов размещали информацию, направленную на поддержку Дональда Трампа. В сообщении также говорится, что именно президент России Путин приказал провести хакерские атаки.

Об этом сообщило издание The Washington Post.

К слову, деятельность интернет-ботов усилилась, когда Трамп таки занял пост президента США. Напомним, что сразу после выборов 2016 года американское ЦРУ заявило, что также выявило хакерские атаки со стороны России на официальные учреждения в США. Позже национальная разведка выложила в публичный доступ незасекреченную версию доклада о "вмешательстве России в выборы".

Читайте также: Самые громкие хакерские атаки, которые всколыхнули всю Украину: впечатляющие детали

Копию отчета официально опубликуют в ближайшее время. В нем, в частности, отмечается следующем:

Работу страниц в социальных сетях, которые пропагандировали поддержку Дональда Трампа, оплатили рублями. Для аккаунтов использовали номера телефонов российских мобильных операторов. В логах компьютеров нашли IP-адреса, зарегистрированные в Санкт-Петербурге, где базируется российское Агентство интернет-исследований.

Сообщения в соцсетях были явно созданы в интересах Республиканской партии и особенно в интересах Дональда Трампа, который чаще всего упоминается в информационных кампаниях, направленных на электорат консервативных и правых взглядов. Эти сообщения побудили группы избирателей поддержать его. Для основных групп избирателей, которые могли представлять угрозу для Трампа, подготовили другие сообщения, с помощью которых их пытались запутать и отговорить от голосования,

– говорится в отчете.

По итогам анализа нескольких миллионов сообщений в соцсетях расследователи установили, что их активность по времени совпадала с ключевыми событиями в политике США: датами дебатов кандидатов в президенты в 2016 году и съездов партий.



Хакеры Владимира Путина явно работали в пользу Дональду Трампу

Данные для анализа получили от компаний Facebook, Twitter и Google за период до середины 2017 года, когда соцсети начали собственные расследования деятельности российских ботов. Дополнительно анализировали информацию от комитета по разведке палаты представителей США.

Напомним, ранее 24 канал писал, что 14 декабря авторитетное американское издание The Week обнародовало обложку нового номера, на которой разместили иллюстрацию к расследованию возможного вмешательства России в президентские выборы 2016 года.