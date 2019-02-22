Есть, что скрывать: пророссийские боевики не пустили наблюдателей ОБСЕ в Донецкую область

На юге Донецка пророссийские боевики на блокпосту вблизи Ковского отказали патрулю СММ ОБСЕ в проезде. Оккупанты объяснили отказ "проведением учений в районе Кловского".

В пресс-штабе ООС сообщили, что оккупанты и дальше препятствуют деятельности наблюдателей СММ ОБСЕ.

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Украинская сторона СЦКК считает недопустимыми действия российско-оккупационных войск и их наемников по отношению к легитимной деятельности патрулей СММ ОБСЕ.

Боевики на блокпостах прикрываются "приказами от руководства" или "вопросами безопасности", заставляя команды СММ ждать отдельных разрешений или даже вообще покинуть тот или иной район, неподконтрольный власти Украины,

– добавили в пресс-службе.

Такие безответственные действия свидетельствуют о том, что "руководству оккупантов есть что скрывать". Именно поэтому в ООС считают, что они всячески препятствуют деятельности международных наблюдателей, цинично пренебрегают минскими договоренностями и сознательно провоцируют обострение вооруженного конфликта на Донбассе.

21 февраля российские оккупационные войска 7 раз нарушили режим прекращения огня. При этом вооружение, запрещенное минскими договоренностям, было применено 4 раза. Трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.