19:26
14 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      АННА СКОРОХОД БЮДЖЕТ 2020 РЫНОК ЗЕМЛИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Горка для русских детей из венков и крестов. Сталин помогает " Роскосмосу"
      Вєсті Кремля
      21:47, 13 ноября
      Вести.UA: путь Ильи Кивы к Джокеру. Юлия Тимошенко показала настоящее лицо
      Вєсті.UA
      19:36, 13 ноября
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      АННА СКОРОХОД БЮДЖЕТ 2020 РЫНОК ЗЕМЛИ

      Есть два сценария, – Милованов о курсе доллара в следующем году

      123 Читати новину українською
      У нас есть два сценария для гривны на следующий год, – Милованов
      У нас есть два сценария для гривны на следующий год, – Милованов / Украинская правда

      Курс доллара на следующий год должен составлять около 27 гривен. Если учитывать оптимистичные расчеты, то он может быть около 24 гривен за доллар.

      Это произойдет в условиях увеличения инвестиций в Украину, так считает министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов, пишет Укринформ.

      Важно: Верховная Рада приняла бюджет на 2020 год

      Министр отметил, что курс доллара не закладывается в бюджет. Закладываются поступления, к примеру – от импорта. Зато курс используют в расчетах и ​​прогнозах для того, чтобы рассчитать такие поступления.

      У нас есть два сценария, в одном из них курс 27 гривен за доллар, а в другом сценарии, который более оптимистичный и выходит из расчета больших инвестиций, курс закладывается в размере около 24 гривен,
      – пояснил он.

      Милованов отметил, что курс доллара зависит от того, какой объем инвестиций будет заходить в Украину. Для увеличения этих сумм, Украине следует наладить благоприятный бизнес-климат, продолжать воплощать уже начатые реформы и строить доверие к стране как для внутренних, так и для внешних инвесторов.

      "Будет доверие к Украине – будут как внутренние, так и внешние инвестиции", – подчеркнул министр.

      Он добавил, что по пессимистическому сценарию в следующем году ожидаются инвестиции в размере 3 миллиардов долларов, по оптимистическому – 6 миллиардов.

      Читайте также: Как удержать доллар на уровне 27 гривен: объяснение эксперта

      держбюджет 2020 рік бюджет україни курс долара
      Главные цифры государственного бюджета на 2020 год / Инфографика 24 канала

      blog_ava
      Выходные на Новый год 2020: сколько будем отдыхать в январе
      сегодня
      24129
      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Новости политики Инвестиции Деньги Бюджет Доллар-Гривна Доллар Тимофей Милованов
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Задержание мужа Анны Скороход: кто такой Алексей Алякин и в чем его подозревают
      сегодня , 18:01 Задержание мужа Анны Скороход: кто такой Алексей Алякин и в чем его подозревают
      Інна Жолобович 740
      Первая пошла: какие причины исключения Скороход из "Слуги народа"
      сегодня , 18:00 Первая пошла: какие причины исключения Скороход из "Слуги народа"
      Сергій Лещенко 5308
      Аппетиты Кремля, или Чем похожи истории Моралеса и Януковича
      сегодня , 17:00 Аппетиты Кремля, или Чем похожи истории Моралеса и Януковича
      Блог Медіа 742
      Масштабный потоп в Венеции: как город на воде уходит под воду
      сегодня , 16:31 Масштабный потоп в Венеции: как город на воде уходит под воду
      Наталя Боднар 656
      Кто такая Анна Скороход, которая обвиняет власть в преследовании ее мужа
      сегодня , 16:27 Кто такая Анна Скороход, которая обвиняет власть в преследовании ее мужа
      Вероніка Климська 2438
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук