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      Есть информация и о других фактах трудоустройства, – Сытник о деталях задержания чиновницы ОП

      11 Читати новину українською
      Світлана Кондзеля
      Світлана Кондзеля / Фото с фейсбук-страницы Кондзели

      Правоохранители задержали чиновницу офиса Президента Светлану Кондзели и ее сообщников за получение взятки в размере 150 тысяч долларов.

      Это дело в программе "Что это было" прокомментировал директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник.

      Читайте также: Кто такая Светлана Кондзеля: что известно о пойманной на взятке сотруднице Офиса Президента

      "Был обыск в Офисе Президента. Фактически, эта операция начинала реализовываться сотрудниками подразделения офицеров под прикрытием, потому что мы после того громкого события, когда Луценко с СБУ слили всю операцию по миграционной службе, восстанавливали их. Сейчас этот отдел восстановлен и это были их наработки", – рассказал директор НАБУ.

      Информация об этих людях поступала не только к нам, но и в порядке обменной с СБУ мы также получили определенные детали. Наконец очень приятно, что две службы сотрудничают. Были объявлены подозрения, вчера были проведены обыски, изъяты средства. Действительно, общая сумма была 300 тысяч долларов,
      – сказал Сытник.

      "Разговор шел о трудоустройстве на должность в широком смысле руководителя "Нафтогаза". Сейчас можно сказать, что объявлено подозрение по двум статьям Уголовного Кодекса – мошенничество и торговля влиянием. Дальше будет еще расследование, потому что есть информация и о других фактах трудоустройства. Это начало расследования. Сейчас мы на этапе объявления подозрения", – добавил директор НАБУ.

      Было получено решение Антикоррупционного суда на проведение обыска. Мы предупредили работников Офиса уже непосредственно перед тем, как зайти. Было полное содействие, лицо было на месте. Документы тоже были на месте, но были определенные проблемы с адвокатом. Она пыталась их забрать, но все закончилось в принципе хорошо,
      – Сытник ответил на вопрос о сотрудничестве с аппаратом Офиса Президента.

      Что известно о задержании Кондзели?
      Чиновница ОПУ Светлана Кондзеля вместе с сообщниками якобы требовали 300 тысяч долларов за назначение на руководящую должность в НАК "Нафтогаз Украины".

      После получения 12 ноября первого транша взятки в сумме 150 тысяч долларов США Кондзелю с ее сообщниками и задержали детективы НАБУ.

      В Офисе Президента сразу отреагировали на этот инцидент. Там отметили, что для главы государства нет "своих" и "чужих", а коррупция в Украине должна быть искоренена.

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      Теги: НАБУ Новости Украины Артем Сытник Офіс Президента Мошенничество Коррупция
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