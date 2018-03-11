Есть как крестьяне: ученые нашли самую полезную диету

Изучив рацион питания различных слоев населения Великобритании времен викторианской эпохи, исследователи пришли к выводу, что наиболее полезный рацион был в бедных сельских жителей.

Группа ученых из Университета Лестера под руководством Питера Гривза изучила рацион различных групп населения Великобритании в 19 веке и пришла к интересным выводам. Рацион бедных крестьян позволял лучше сохранять здоровье и продлевал жизнь по сравнению с городскими жителями. Исследование показало, что употребление простых продуктов, таких как свежие овощи, зерновые, молоко, рыба и немного мяса,— лучший рецепт здоровья.

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Крестьяне викторианской эпохи, которые были вынуждены питаться просто, как выяснилось, питались очень правильно, потому что чаще всего им платили не деньгами, а едой. Городские жители имели гораздо больший выбор, что в итоге и привело к снижению качества питания.

Согласно кулинарной книгой Эстер Копли 1849 года, основу рациона крестьян составляли такие блюда, как картофельный пирог, овсяная каша и тушеные говяжьи щеки.

Исследователи сравнивают рацион сельских жителей тех времен с современной Средиземноморской диетой, основу которой как раз составляют свежие овощи и фрукты, зерновые и бобовые, рыба, немного мяса, молоко и сыр.

Ранее ученые установили, что Средиземноморская диета оказалась более полезной для богатых и образованных: при одном и том же типе питания менее обеспеченные слои населения подвергаются большему риску сердечно-сосудистых заболеваний.