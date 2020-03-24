Есть ли больные коронавирусом среди украинских военных: в ВСУ отчитались о ситуации

В Вооруженных силах Украины заверили, что по состоянию на 24 марта не было зафиксировано никаких случаев заболевания коронавирусом среди военнослужащих и работников ведомства.

По словам заместителя командующего Медицинских сил полковника медицинской службы Андрея Галушки, сейчас на самоизоляции дома находятся 130 военнослужащих, передает информационное агентство Минобороны АрміяInform

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Они:

или вернулись в Украину из-за границы,

или контактировали с людьми, которые теперь проходят обсервацию.

Галушка сообщил, что Медицинские силы получили 10 тысяч экспресс-тестов. Их распределят по всем военно-медицинским клиническим центрам, гарнизонным и мобильным госпиталям в районе проведения Операции Объединенных сил на Донбассе.

Кроме того, накануне региональные Военно-клинические медицинские центры получили 20 тысяч защитных масок. Также медицинские учреждения обеспечены дезинфицирующими средствами.

К нам начали поступать также специальные защитные костюмы, которые непосредственно для нужд Вооруженных сил начало производить одно из отечественных предприятий. Сегодня для нас изготовлено уже 80 костюмов, половина из которых отправлена в медицинскую службу ООС. В дальнейшем мы получим еще несколько партий этого добротного защитного обмундирования,

– заметил Галушка.

В Командовании Медицинских сил добавляют:

сегодня все медицинские учреждения Вооруженных Сил работают в режиме оказания только неотложной помощи;

все плановые оперативные вмешательства временно приостановлены;

значительная часть терапевтических отделений перепрофилирована в инфекционные;

в каждой воинской части создают медицинские изоляторы.

медицинским учреждением для обсервации предусмотрен Центральный военный санаторий "Приморский".

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Почему появилась информация, что военнослужащие ВСУ заболели коронавирусом

Распространяют такие сообщения в основном пропагандистские и СМИ боевиков. Еще когда коронавирусная эпидемия набирала обороты в Украине, они сообщали о зараженном военном в Ровненской области.

Впоследствии, в частности, написали о "целой бригаде, которую отправили на карантин". 15 марта добавили еще немного "мнимых больных". Такая информация появляется ежедневно.

Если подсчитать все такие "случаи", то украинская армия вся должна была бы уже быть на строгом карантине.

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Главное о коронавирусе в Украине

По состоянию на обед 25 марта в Украине подтвердили 97 случаев заболевания коронавирусом, 3 из них – летальные, один человек выздоровел.

3 из них – летальные, один человек выздоровел. Больше всего инфицированных – в Черновицкой области (38 случаев, 1 – летальный), на втором месте идет Киев (29).

12 марта Украина ввела карантин, чтобы остановить распространение коронавируса. Он продлится до 3 апреля. Правда, есть вероятность, что его продлят.

чтобы остановить распространение коронавируса. Он продлится до 3 апреля. Правда, есть вероятность, что его продлят. В рамках карантина Украина закрыла свои границы для иностранцев с 16 марта и прекратила международное авиа- и железнодорожное сообщение с 17 марта.

для иностранцев с 16 марта и с 17 марта. Закрыли и все культурные, развлекательные, спортивные учреждения, рестораны, кафе. Работают только аптеки и продуктовые магазины, АЗС, банки и страховые компании.

С 18 марта полностью п рекратили междугородное пассажирское железнодорожное сообщение. Также закрыли метро в Киеве, Харькове и Днепре.

Также в Киеве, Харькове и Днепре. С 24 марта украинцам запретили совершать любые туристические путешествия , прежде всего самолетами.

, прежде всего самолетами. Из-за ситуации с коронавирусом режим чрезвычайной ситуации введен в 9 областях и Киеве.​



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