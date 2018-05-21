Есть ли шанс получить секретную информацию от захваченных в плен боевиков, – военкор

Украинские разведчики взяли в плен трех сепаратистов. Такая операция готовилась долго, и теперь благодаря результату в Украине пополнился фонд обмена пленными.

Об этом в прямом эфире 24 Канала рассказал корреспондент Евгений Назаренко.

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"На Горловском направлении вообще сейчас происходят довольно такие мощные бои. Это уже продолжается примерно месяц. Еще когда я был в командировке, там били из артиллерии каждый день. Как захватили трех боевиков? Группа батальона "Донбасс" со стороны Майского, это наше село, по полю прошла сепаратистов, обошли их сзади. И один из украинских командиров забегает к сепарам и кричит: "Шо вы вообще расселись? Вообще боевая тревога объявлена!". Они вообще, говорят, "высадились": "Так командир, мы не... Нам не доложили". Ну и он: "Не доложили? Зубами в пол!", – рассказал военкор.

По его словам только один из четырех, россиянин, которого убили, схватился за оружие. Назаренко отметил, что такие операции всегда планируются заранее, ведь надо понимать, как подходить и кто там будет. На план идет примерно месяц, чтобы точно все знать и не понести потерь со своей стороны.

В отношении тех, кого захватили, я так понимаю, это был рядовой состав боевиков. Я не думаю, что они что-то такое знают, чего не знаем мы. Однако обменный фонд это действительно пополнит,

– заверил корреспондент.

Также он рассказал, что мост, который взорвали украинские военные, был в очень глубоком тылу. Он соединяет Луганск с Хрустальным и Антрацитом.

"И вообще это Луганск и Донецк соединяет трассу. То есть теперь боевикам будет очень сложно подвозить новую живую силу. То есть им придется очень-очень в объезд ехать. Если, например, сейчас пойдет обострение на Донецком направлении, под Горловкой, то боевики из Луганска будут очень долго ехать, могут не успеть", – добавил Назаренко.

Напомним, 20 мая разведывательно-диверсионная группа украинских военных во время боевого задания в тылу противника на Донбассе накануне в бою ликвидировали одного боевика, трех взяла в плен.

На неподконтрольной территории Луганщины ночью на 21 мая взорвали мост в населенном пункте Ивановка, который соединял город Хрустальный (до декоммунизации Красный Луч) с Луганском прямой дорогой.