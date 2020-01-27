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      Есть на кого равняться: американцы чаще бывают в библиотеках, чем в кино – интересная статистика

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      Публичная библиотека в Канзас-Сити / orangesmile.com

      Американцам интересно проводить свой досуг не в кино или на концерте, а в библиотеке. Они ходят туда в среднем 10 раз в год.

      Об этом свидетельствуют данные социологического исследования, проведенного компанией Gallup.

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      В среднем американцы посещают библиотеку 10,5 раза в год, что почти в два раза чаще, чем они посещают кино – в среднем жители США ходят в кинотеатры 5,3 раза в год.

      Согласно опросу, чаще всего библиотеки посещали женщины и молодежь от 18 до 29 лет.

      Как еще американцы любят проводить время:

      • Посещение спортивных матчей – 4,7 раза в год;
      • Музыкальные или театральные постановки – 3,8 раза в год;
      • Национальные или исторические парки – 3,7 раза;
      • Музеи – 2,5 раза;
      • Казино – 2,5 раза;
      • Парки развлечений – 1,5 раза;
      • Зоопарки – 0,9 раза в год.

      Интересно! Результаты этого опроса, проведенного с 2 по 15 декабря 2019 года, почти не отличаются от данных за 2001 год.

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости США Новости культуры Книги
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