В "Слуге народа" прогнозируют карантин минимум до 15 мая

В "Слуге народа" надеются, что благодаря своевременным ограничительным мерам карантин закончится до середины мая. Таким образом, местные выборы в октябре должны состояться. Однако, на всякий случай, президентская фракция изучает правовые механизмы их переноса.

Лидер партии "Слуга народа" Александр Корниенко считает, что Украина вовремя подготовилась к вспышке коронавируса. Об этом Корниенко рассказал в интервью РБК-Украина.

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Сейчас я отталкиваюсь не от какой-либо официальной информации от заместителя министра Виктора Ляшко, министра здравоохранения или премьер-министра. Это скорее интуитивно, видя динамику и то, что карантинные меры действуют – у нас пока чуть более пологая кривая заболеваемости в сравнении с другими европейскими странами,

– сказал Корниенко.

Согласно Конституции, местные выборы должны состояться 25 октября 2020 года. Корниенко надеется, что из-за коронавируса их переносить не придется, однако мировые прецеденты в парламенте все же изучают. "Мы исследовали правовые механизмы в тех странах, где сейчас выборы переносят. Там далеко не везде есть понятный правовой механизм. Если бы вдруг на момент объявления выборов – в середине-конце июля – длился карантин, то, возможно, подобные разговоры могли бы быть", – пояснил лидер партии "Слуга народа".

Относительно "антикоронавирусных законов" – №3220 и №3275, которыми выразила недовольство Ассоциация городов – из-за значительных потерь местных бюджетов, то Корниенко отмечает: частично позиция местной власти была учтена.

Они недовольны, что мы у них забрали примерно 12 миллиардов. Но нужно понимать нынешние обстоятельства, у многих отраслей забрали гораздо больше. По-другому никак. У нас карантин, у нас нормально не работает экономика и под угрозой медицинская система в случае, если произойдет резкий пик заболеваемости,

– рассказал Корниенко.

Что предусматривают "антикоронавирусные" законы?

Закон № 3220 о поддержке налогоплательщиков

Изменения на период с 18 марта по 30 апреля 2020 года:

не будут применяться штрафные санкции за нарушение налогового законодательства;

запрещены документальные и фактические проверки;

не начисляется и не уплачивается плата за землю;

также продлен до 1 июля 2020 года срок подачи годовой декларации об имущественном состоянии и доходах.

Закон № 3275 о соцгарантиях

Закон предусматривает на период карантина:

доплату в размере до 300% заработной платы медикам и другим работникам, вовлеченным в лечении больных COVID-19. Работникам соцзащиты, которые предоставляют услуги гражданам дома, – до 100% заработной платы;

право правительства устанавливать предельные цены на товары противоэпидемического назначения и социально-значимые товары;

операции по ввозу в Украину лекарств, медицинских изделий и оборудования для противодействия COVID-19 и их поставке освобождаются от уплаты НДС;

выплату помощи по частичной безработице работникам малых и средних предприятий, для которых будут сохранены рабочие места во время карантина;

упрощение оформления дистанционной работы;

все социальные выплаты на период карантина будут продлены автоматически;

потребительские кредиты, взятые до 2017 года, временно освобождаются от штрафов и пени.

Финансовые облегчение на время карантина / Инфографика 24 канала