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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      В "Слуге народа" прогнозируют карантин минимум до 15 мая

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      Корниенко надеется, что карантин закончится до середины мая / Слово и дело

      В "Слуге народа" надеются, что благодаря своевременным ограничительным мерам карантин закончится до середины мая. Таким образом, местные выборы в октябре должны состояться. Однако, на всякий случай, президентская фракция изучает правовые механизмы их переноса.

      Лидер партии "Слуга народа" Александр Корниенко считает, что Украина вовремя подготовилась к вспышке коронавируса. Об этом Корниенко рассказал в интервью РБК-Украина.

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      Сейчас я отталкиваюсь не от какой-либо официальной информации от заместителя министра Виктора Ляшко, министра здравоохранения или премьер-министра. Это скорее интуитивно, видя динамику и то, что карантинные меры действуют – у нас пока чуть более пологая кривая заболеваемости в сравнении с другими европейскими странами,
      – сказал Корниенко.

      Согласно Конституции, местные выборы должны состояться 25 октября 2020 года. Корниенко надеется, что из-за коронавируса их переносить не придется, однако мировые прецеденты в парламенте все же изучают. "Мы исследовали правовые механизмы в тех странах, где сейчас выборы переносят. Там далеко не везде есть понятный правовой механизм. Если бы вдруг на момент объявления выборов – в середине-конце июля – длился карантин, то, возможно, подобные разговоры могли бы быть", – пояснил лидер партии "Слуга народа".

      Относительно "антикоронавирусных законов" – №3220 и №3275, которыми выразила недовольство Ассоциация городов – из-за значительных потерь местных бюджетов, то Корниенко отмечает: частично позиция местной власти была учтена.

      Они недовольны, что мы у них забрали примерно 12 миллиардов. Но нужно понимать нынешние обстоятельства, у многих отраслей забрали гораздо больше. По-другому никак. У нас карантин, у нас нормально не работает экономика и под угрозой медицинская система в случае, если произойдет резкий пик заболеваемости,
      – рассказал Корниенко.

      Что предусматривают "антикоронавирусные" законы?

      Закон № 3220 о поддержке налогоплательщиков

      Изменения на период с 18 марта по 30 апреля 2020 года:

      • не будут применяться штрафные санкции за нарушение налогового законодательства;
      • запрещены документальные и фактические проверки;
      • не начисляется и не уплачивается плата за землю;
      • также продлен до 1 июля 2020 года срок подачи годовой декларации об имущественном состоянии и доходах.

      Закон № 3275 о соцгарантиях

      Закон предусматривает на период карантина:

      • доплату в размере до 300% заработной платы медикам и другим работникам, вовлеченным в лечении больных COVID-19. Работникам соцзащиты, которые предоставляют услуги гражданам дома, – до 100% заработной платы;
      • право правительства устанавливать предельные цены на товары противоэпидемического назначения и социально-значимые товары;
      • операции по ввозу в Украину лекарств, медицинских изделий и оборудования для противодействия COVID-19 и их поставке освобождаются от уплаты НДС;
      • выплату помощи по частичной безработице работникам малых и средних предприятий, для которых будут сохранены рабочие места во время карантина;
      • упрощение оформления дистанционной работы;
      • все социальные выплаты на период карантина будут продлены автоматически;
      • потребительские кредиты, взятые до 2017 года, временно освобождаются от штрафов и пени.

      Фінансові полегшення на час карантинуФинансовые облегчение на время карантина / Инфографика 24 канала

      Автор: Ирина Пундор
      Теги: Новости Украины Карантин в Украине 2020 Слуга народа Александр Корниенко Местные выборы 2020 Новости политики
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