Есть один человек, который об этой истории знает все, – Щербина о деле Байдена

Америнський президент Дональд Трамп в телефонном разговоре просил Владимира Зеленского обратить внимание на дело газовой компании "Burisma". К ней, в частности, причастен сын главного соперника Трампа на президентских выборах – Хантер Байден. В Украине же есть человек, который об этой истории знает все. Это – следователь ГПУ Дмитрий Сус.

Об этом в эфире программы "Политанатомия" на 24 канале рассказал главный редактор "РБК-Украина" Сергей Щербина.

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По его словам, именно Сус вел это дело и выносил решение об аресте активов "Буризмы". Поэтому как раз он сможет рассказать, как все в этой истории происходило в генпрокуратуре. Но будет ли он это говорить, заинтересован ли кто-то в том, чтобы он это сказал – неизвестно.



Дмитрий Сус

Щербина добавил: если всю эту историю правильно подать и правильно раскрутить во время разбирательств импичмента Трампа в Конгрессе, это может быть серьезной проблемой для Байдена. Ведь все прекрасно знают, что Злочевский – это давний партнер Андрея Клюева.

Что Хантер Байден, Девон Арчер и Александр Квасьневский появились в борде "Буризмы" сразу после бегства Клюева из Украины, сразу после бегства прошлой власти,

– подчеркнул журналист.

И отметил, что в целом среди игроков газового рынка господствовало мнение, что компания таким образом поставила себе "американскую крышу".

Дело "Буризмы": что известноАнтикоррупционное расследование касается дела газовой компании "Буризма", где замешан сын Джо Байдена – прямой конкурент Трампа на выборах. С 2014 года Хантер Байден был в руководстве скандальной компании бывшего министра экологии времен Януковича – Николая Злочевского. На экс-чиновника подали в розыск из-за незаконно полученных разрешений на добычу газа.

Скандальный разговор Зеленского с Трампом: детали

В июле во время телефонного разговора Дональд Трамп якобы пообещал Владимиру Зеленскому, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании "Burisma". Расследование дела может негативно повлиять на рейтинг соперника Трампа, что считают вмешательством в президентские гонки.

Из-за телефонного скандала спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о начале формальной процедуры импичмента президента Дональда Трампа. 25 сентября Белый Дом обнародовал стенограмму разговора Зеленского с Трампом. Она удостоверяет, что Дональд Трамп говорил Владимиру Зеленскому, что "было бы хорошо", если бы тот изучил дело Джо Байдена.