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      Есть вероятность, что Украина в следующем году будет покупать газ у России, – Оржель

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      Министр энергетики Оржель не исключает, что с новым соглашением о транзите напрямую Украина будет покупать газ у России / Соцсети

      Министр энергетики Алексей Оржель не исключает, что после нового контракта о транзите российского газа через территорию Украины, официальный Киев еще и напрямую будет покупать газ у Кремля.

      Как пояснил глава Минэнергетики в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" , во время переговоров по транзиту Россия ставит такой вопрос и условия. Однако Украина подчеркивает, что на протяжении 4 лет получает газ по цене Европы вместе с расходами на транспортировку обратно.

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      То есть, мы имеем одну из самых больших цен, и должны конкурировать на международных рынках нашими товарами. Когда мы сейчас говорим с Россией, мы говорим, что это очень четкая позиция, и она откровенна и на самом деле честна. Мы говорим, если мы с вами и можем договариваться о прямых поставках, если потенциально, в комплексе, в пакете с транспортными расходами, тогда цена обязательно должна быть привязанной к европейскому индикатора,
      – отметил он.

      Оржель отмечает, что Украина в любом случае не может получить больше политической цены. Следует брать индикатор Европе, то есть если в Европе цена снижается, украинская сторона в соответствии привязывается к цене в Европе.

      По его словам, эта европейская цена не является политической, а является экономической, и Украина от нее не зависит.

      "Есть три стороны. Одна сторона является заинтересованной получить из транзита. Вторая сторона, Украина, является заинтересованной сохранить транзит и получить доход. А третья сторона ставит дополнительные условия. Мы говорим, что транзит является отдельным от поставок договору, но они снова возвращают эти условия. Мы говорим, если потенциально это возможно, то тогда у нас – только европейская цена, и мы совершенно не зависим политически", – подытожил он.

      Обратите внимание! Украина и Россия провели неанонсированные газовые переговоры в Вене

      К слову, 29 ноября должны были состояться переговоры по транзиту газа с участием Украины, России и ЕС, однако мероприятие перенесли. Однако состоялась неанонсированная российско-украинская встреча. Как сообщили в Министерстве энергетики России, на ней стороны, в частности, обсудили перспективы прямой покупки российского газа для потребителей Украины.

      По соглашению на транзит газа в "Нафтогазе" отмечают, что Украина и Россия могут заключить только до 13 декабря 2019 года, поскольку это является конечной датой. Нынешний договор завершится 31 декабря 2019 года.

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Украина – Россия Газ Газовый контракт Газовый конфликт Алексей Оржель Энергетика Министерство энергетики и защиты окружающей среды Новости политики Новости России
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