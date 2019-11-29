Есть вероятность, что Украина в следующем году будет покупать газ у России, – Оржель

Министр энергетики Алексей Оржель не исключает, что после нового контракта о транзите российского газа через территорию Украины, официальный Киев еще и напрямую будет покупать газ у Кремля.

Как пояснил глава Минэнергетики в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" , во время переговоров по транзиту Россия ставит такой вопрос и условия. Однако Украина подчеркивает, что на протяжении 4 лет получает газ по цене Европы вместе с расходами на транспортировку обратно.

Важно! На переговорах с Зеленским в Париже Путин будет поднимать газовый вопрос

То есть, мы имеем одну из самых больших цен, и должны конкурировать на международных рынках нашими товарами. Когда мы сейчас говорим с Россией, мы говорим, что это очень четкая позиция, и она откровенна и на самом деле честна. Мы говорим, если мы с вами и можем договариваться о прямых поставках, если потенциально, в комплексе, в пакете с транспортными расходами, тогда цена обязательно должна быть привязанной к европейскому индикатора,

– отметил он.

Оржель отмечает, что Украина в любом случае не может получить больше политической цены. Следует брать индикатор Европе, то есть если в Европе цена снижается, украинская сторона в соответствии привязывается к цене в Европе.

По его словам, эта европейская цена не является политической, а является экономической, и Украина от нее не зависит.

"Есть три стороны. Одна сторона является заинтересованной получить из транзита. Вторая сторона, Украина, является заинтересованной сохранить транзит и получить доход. А третья сторона ставит дополнительные условия. Мы говорим, что транзит является отдельным от поставок договору, но они снова возвращают эти условия. Мы говорим, если потенциально это возможно, то тогда у нас – только европейская цена, и мы совершенно не зависим политически", – подытожил он.

Обратите внимание! Украина и Россия провели неанонсированные газовые переговоры в Вене

К слову, 29 ноября должны были состояться переговоры по транзиту газа с участием Украины, России и ЕС, однако мероприятие перенесли. Однако состоялась неанонсированная российско-украинская встреча. Как сообщили в Министерстве энергетики России, на ней стороны, в частности, обсудили перспективы прямой покупки российского газа для потребителей Украины.

По соглашению на транзит газа в "Нафтогазе" отмечают, что Украина и Россия могут заключить только до 13 декабря 2019 года, поскольку это является конечной датой. Нынешний договор завершится 31 декабря 2019 года.