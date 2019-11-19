Есть вопросы. Лидер "Слуги народа" ответит на все вопросы читателей к народным депутатам

Александр Корниенко, новоизбранный председатель партии "Слуга народа" и заместитель председателя фракции в Раде, уже завтра, 20 ноября, ответит на все вопросы ведущего 24 канала и наших читателей.

Каждый из вас может задать вопрос под прямой трансляцией на ютубе и в фейсбуке, которые ведущий Антон Голобородько зачитает гостю программы Александру Корниенко.

Обратите внимание! Путин хочет раздолбать Украину, – большое интервью с Климкиным

О президентской партии и всем, что проходит в эти дни в "слуг народа", будут говорить 20 ноября в 15:00 во время лайва на странице 24 канала в фейсбуке и на канале в ютуб.

Говорить будут о нижеследующем:

Как будут делать настоящую партию из 254 собранных под выборы в турборежиме людей.

Будут ли вводить жесткие санкции после всех скандалов, которые потрясли фракцию.

Введут ли "партийную диктатуру" в виде императивного мандата.

Действительно ли нардепам платят в конвертах и ​​почему получают компенсации за жилье "слуги", которые имеют миллионы в декларациях.

Кто такой Антон Голобородько? Это ведущий, журналист и блогер 24 канала, ведущий авторскую программу "Голобородько". В ней Антон рассказывает о том, что происходит за стенами Банковой при президенте. И объясняет, почему не стоит путать Владимира Зеленского с его героем Василием Голобородько.

Анонс программы Антона Голобородько "Есть вопрос": смотрите видео