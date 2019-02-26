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      Эстония готовится к войне, или С кого Украина должна брать пример

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      Минобороны Эстонии фактически ведет подготовку к войне
      Минобороны Эстонии фактически ведет подготовку к войне / ВВ

      Глава департамента оборонных инвестиций Министерства обороны Эстонии Кусти Сальм заявил, что "характер инвестиций Эстонии в оборону показывает, что государство готовится к войне".

      Он добавил, что политически это звучит некорректно, но именно так и есть. Поскольку европейской политкорректностью в виде "конфликта на Востоке Украины", "глубокой озабоченности" и прочим украинцы сыты по горло – такие прямые формулировки мне даже импонируют. Этония готовится к войне. И именно так работает сейчас ее экономика. Точка.

      Лучше заранее честно назвать вещи своими именами, чем потом получить оккупацию территории. Эстонцы это знают по историческому опыту, ну а мы тем паче в курсе. Думаю, даже не стоит уточнять, к войне с кем готовится Эстония, правда?

      С другой стороны – война Эстонии совершенно не нужна. Она точно не собирается на кого-то нападать, у них серьезные планы на мирное развитие. Но война – не обязательно твоя агрессия. Напасть могут и на тебя и тогда нужно быть готовым к войне оборонительной. И это тоже война – настоящая. Когда за тобой гонится медведь (тут удачно ассоциативный ряд работает) бег прекращается не тогда, когда устал ты, а когда устал медведь. А в Эстонии хорошо помнят знаменитый афоризм "Кто хочет мира пусть готовится к войне". И делают вывод из нашего опыта. Переходим от Эстонии к нашим делам. Что у нас объективно и без лишней политкорректности на сегодня?

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      Президент в ООН рассказывает, что Россия разместила мощную военную группировку на оккупированной территории Украины в Крыму и на Донбассе, что свидетельствует о готовности Кремля к военному удару по Украине. По состоянию на февраль 2019 года в оккупированном Крыму Россия разместила до 32,5 тыс. военных, 88 артиллерийских систем, 52 реактивные системы залпового огня, 372 боевых бронированных машин, 113 боевых самолетов, 62 боевых вертолета, 6 боевых судов и 6 подводных лодок, которые оснащены морскими системами крылатых ракет "Калибр".

      На Донбассе российские вооруженные формирования имеют 496 танков, что больше, чем в Германии или Франции, Испании или Италии. Это можно считать подготовкой к агрессии? Любой военный вам скажет, что ответ "Да" со стопроцентной гарантией. Потому что оборона это траншеи, блиндажи, артиллерия и минные поля. А танки – это для взламывания обороны – наступательная техника. И российские группировки – ударные.

      Украина хочет... мира

      Конечно, Украина хочет мира. Мы всегда хотели мира. Кровавый Пастор это скорее шутливое прозвище Турчинова, Яценюк на самом деле не ездил после пар в университете в Чечню убивать по 30 российских солдат за раз. И никто в Украине всерьез не планирует бомбить Воронеж или присоединять Краснодарский край. Ярош и "правосеки" не едят православных младенцев на завтрак. И в трусиках в Славянске их никто не распинает.

      Мы очень хотим мира. Наши военные в большинстве своем хотят вернуться к семьям и гражданским специальностям. Но... ударная группировка на границе. А мы точно не глупее эстонцев, да и наивности после российской агрессии поубавилось. Так что тот кто хочет мира просто обязан готовиться к войне. Не к переговорам и компромиссам, не к вставанию на колени перед Путиным, не к сомнительным "мирным планам" с особым статусом ОРДЛО и перспективой превращения Украины в Юго-Западный федеральный округ.

      Мы должны быть готовы к войне. Потому что Путин точно готовится. И после проигрыша выборов реваншистами вполне может перейти к активной фазе. Уже осенью. И мы должны быть готовы встретить агрессию настолько жестко, чтобы противник приходил в ужас от одной мысли. И только в этой ситуации возможны продуктивные мирные переговоры.

      Когда Мордор просто будет понимать, что не потянет полноценную войну. Все остальное, включая политику, выборы и прочие – вторично. Потому что для политической победы в Украине в первую очередь нужна независимая Украина. Давайте не забывать об этой грани реальности. Потому что она о нас не забудет. Бог помогает не большим батальонам, а тем, кто лучше стреляет...

      Автор: Кирилл Сазонов 

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      Автор: Блог Соцсети
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Украина – Россия Война Публикации Эстония
      Источник: Facebook
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