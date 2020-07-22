Размер единого социального взноса можно уменьшить в два раза. Однако для этого нужно увеличить общее количество налогоплательщиков и дождаться ситуации экономического роста.

О том, как можно достичь уменьшения ЕСВ, чтобы это не повлекло крах экономики государства, рассказал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко в интервью "РБК-Украина".

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Потенциал для снижения налогов

По словам Петрашко, потенциал в сближении налогов очень большой, однако для этого нужно "выводить людей из тени".

Мы понимаем, что если бы у нас ЕСВ платило бы 20 миллионов человек, а у нас официально 23 миллиона людей трудоспособного возраста, то были бы кардинально другие цифры и была бы возможность снижения ЕСВ в 2 раза,

– сказал он.

Петрашко считает, что снижение ЕСВ стоит поднимать во время, когда экономика растет. По его словам, с другой стороны, есть целые кластеры бизнеса, где есть ФОПы, которые платят меньше. "У нас Украина сейчас по бизнесу разделена на две части. Те, которые активно платят налоги, и те, кто менее активно это делает", – сказал он.

Содействие предпринимателям

Министр экономического развития говорит, что государство будет способствовать развитию предпринимательства в Украине. Лично он высказался за максимальную либерализацию отношений и создания условий: кредитование, минимум государственного вмешательства в бизнес. Однако в свою очередь предприниматели должны идти на "зеркальные шаги".

Мы предоставим вам все возможности, но с вашей стороны, мы будем контролировать несколько простых базовых вещей: уплату ЕСВ и НДС, по сути, это две главные вещи,

– подчеркнул Петрашко.

Отметим. Минимальный размер ЕСВ за месяц в Украине в 2020 году – 1039 гривен, максимальный – 15 585 гривен. Поскольку изменение минималки в течение 2020 года не предвидится, то минимум и максимум ЕСВ остается на этом уровне.