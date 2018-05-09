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ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛИНАРЕС СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
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ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛИНАРЕС СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Юрий Бутусов

Это 9 мая должно стать Днем памяти десятков миллионов жертв Второй мировой и ничем более

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9 мая – День памяти десятков миллионов жертв Второй мировой
9 мая – День памяти десятков миллионов жертв Второй мировой / Деловая столица

Сегодня в стране важный экзамен. Группы граждан в различных городах проводят акцию "Бессмертный полк".

Увы, все советские символы Россия испохабила, превратив даже память о Победе в агрессивную прокремлевскую пропаганду, информационное прикрытие для пророссийских демонстраций.

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Но мы – демократическая страна, у нас нельзя запретить проведение каких-либо акций, каждый имеет право на выражение своего мнения. Поэтому экзамен такой – нельзя помешать выражению своего мнения гражданами. Но надо помешать применению на акции российской и коммунистической символики, российских лозунгов и провокаций.

Российские спецслужбы используют память о Второй мировой и о СССР для вербовки агентов влияния. Их цель – не просто красный флаг или георгиевскую ленточку показать, их цель – спровоцировать драку, чтобы специально вызвать столкновения, чтобы снять очередную ложь для своих телебашен. Вот чего следует избежать.

Во многих регионах власти пытаются не допустить повторения провокаций на 9 мая в прошлом году. Ведется работа с ветеранскими организациями участников АТО, чтобы заручиться взаимодействием и не допустить таких позорных провокаций, как это было в Днепре, проведены профилактические обыски у бывшего главы запрещенной КПУ Симоненко и его прочей пророссийской агентуры, у некоторых профессиональных "русскомировцев" найдены патроны и даже оружие.

Но безусловно, все эти организационные меры дадут эффект, только если гражданское общество будет понимать цель, и будет понимать, насколько важно разделить уважение к традициям и памяти о великих жертвах той войны, и провокации пророссийских наемников.

Уверен, что за прошедшие четыре года наше государство и общество получили достаточно уроков и научились адекватно реагировать на такого рода российские провокации.

Это 9 мая станет днем памяти десятков миллионов жертв Второй мировой, принесенных народами, и в том числе – украинским народом. И ничего более. 

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Автор: Юрий Бутусов
Теги: Новости Украины Новости политики Российская пропаганда Публикации 9 мая
Источник: Юрий Бутусов
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