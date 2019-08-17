18:01
17 авг 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ЗАДЕРЖАНИЕ ЮРИЯ ГРЫМЧАКА ПОЖАР В ОДЕССКОЙ ГОСТИНИЦЕ "ТОКИО СТАР" ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: ОМОН планирует переворот в России. Путин нашел себе балерину
      Вєсті Кремля
      21:23, 15 августа
      Вести.UA. Жир: Провальные дни Порошенко. Гламурный День Независимости
      Вєсті.UA
      17:54, сегодня
      Почему новые вагоны "Укрзализныци" простаивают на заводе и куда исчезли деньги: расследование
      ЦРУ
      09:00, 16 августа
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Блоги Ольга Черненко
      ЗАДЕРЖАНИЕ ЮРИЯ ГРЫМЧАКА ПОЖАР В ОДЕССКОЙ ГОСТИНИЦЕ "ТОКИО СТАР" ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ
      Ольга Черненко

      О жизни в "ЛНР" до и после плена

      261
      Плен – большая трагедия в семье
      Плен – большая трагедия в семье / 24 канал

      Неожиданно поймала себя на том, что знаю троих, кто содержался в украинском плену и был обменян на украинских военнопленных. Можно ли было предположить до событий 2014 года, что такое когда-то может быть?

      Дом одного из моих знакомых в Станице Луганской, в двух шагах от Луганска. Семья второго – в Лисичанске, но после обмена они живут врозь: жена и дети продолжают жить в Лисичанске, а глава семьи снимает комнату в Луганске. Знаю нескольких, кто был под длительным следствием в подозрении за растрату денежных средств. Знаю тех, кто не прошел проверки местного "МГБ", и имеет запрет на работу в "государственных" структурах "ЛНР". Все эти люди живут среди нас, работают, ходят по улицам... Их так много, что их уникальным опытом уже никого не удивить.

      Жизнь в оккупации: Письмо из Луганска: в гости домой, или это уже и не дом

      Знаю парня, который был отчислен из вуза за фото в вышиванке, снимок он опрометчиво выложил в социальных сетях. Знаю девушку, которая пропала после задержания при переходе линии разграничения – она якобы передавала секретные сведения. Это те люди, которых знаю и лично общалась, говорила – не примеры из книг.

      Каждый из них ничем не примечателен и я бы никогда не догадалась, какая история стоит за ними. И зная чуть больше о каждом, могу сказать, что с этой огромной проблемой человек оказывается наедине. Если есть семья, она подставит плечо, но в борьбе за свое имя человек борется с системой сам. После, когда следствие закончится, человека могут взять снова на работу, и все будут дружно делать вид, что все в порядке – никто и не сомневался, что история закончится оправданием. Но год допросов и следствия человек проходит сам.

      Еще одно удивительное наблюдение, чтобы не потерять себя в этом театре абсурда, нужно быть очень спокойным человеком. Помнить, что выше всего здоровье и семья, а все остальное – очень проходящие категории жизни. Один из моих знакомых, кто содержался в украинском плену, за этот время потерял семью. Да и все это огромный стресс – встречи, передачки, волнения. Жена просто устранилась, считая, что так будет спокойнее всем. Сейчас, когда муж здесь, а жена там, все как-то утряслось – он понял ее, хотя и не простил, она приняла тот факт, что ее муж уже никогда не вернется на территорию Украину, но вместе это испытание они так и не прошли.

      О задержаниях обычно не трубят всем вокруг. Это большая трагедия в семье и ее стараются скрыть, потому что тень все равно ложится на всех членов семьи. И по инстанциям бегают родители, пытаясь что-то доказать. А вообще все это такое дно, такой ужас, что не передать вам словами. Это система, жернова, после которых выйти прежним человеком невозможно. Это только в кино все загадочно и красиво, в жизни это допросы, непонимание происходящего, выпадение из реальности, травмы на всю жизнь. Задержанный чаще всего видит исполнителей этой системы, а не тех, кто отдает приказы. Поэтому доказывать некому и нечего, для них он очередной преступник, а для него они палачи.

      Луганская Припять: Письмо из Луганска: уехать и предать?

      blog_ava
      В Одессе произошел пожар в гостинице "Токио Стар": 8 человек погибли – фото и видео
      сегодня
      3355
      Автор: Ольга Черненко
      Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Публикации Обмен пленными Новости Луганска
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Голобородько VS Зеленский: О кадровых чистках и должностях в новом парламенте
      сегодня , 18:00 Голобородько VS Зеленский: О кадровых чистках и должностях в новом парламенте
      О жизни в "ЛНР" до и после плена
      сегодня , 17:08 О жизни в "ЛНР" до и после плена
      Ольга Черненко 259
      Чи зможе Зеленський перемогти бурштинову мафію
      сегодня , 17:01 Чи зможе Зеленський перемогти бурштинову мафію
      Дмитро Гнап 217
      Падіння швидкості Гольфстріму: до чого це може призвести і як зачепить Україну?
      сегодня , 16:02 Падіння швидкості Гольфстріму: до чого це може призвести і як зачепить Україну?
      Все про екологію 4140
      Чем опасна позиция власти "территориями не торгуем"
      сегодня , 15:30 Чем опасна позиция власти "территориями не торгуем"
      Павло Казарін 203
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук