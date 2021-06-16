На е*учем украинском языке, – студентка из Харькова отметилась заявлением о языке

Девушка из Харькова резко высказалась об украинском языке. Мол, ей не понравилось, что она должна писать курсовую работу на государственном языке.

Харьковчанка заявила, что власть ущемляет ее права, поскольку девушке приходится писать научную работу на украинском, а она хочет на российском.

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Пишу курсовую работу на е*учем украинском языке,

– сказала девушка.

Она даже сказала, что лучше бы писала работу на английском.

"Нравится украинский язык? Переводите, пожалуйста. Почему вы насилуете мою психику и нервы... Я лучше на английском напишу", – сказала студентка.

Заявление девушки об украинском языке, смотрите видео:

Что известно о девушке

В телеграм-канале "Катарсис" утверждают, что девушку зовут Маргарита Мальцева. Она живет в Харькове.

Кстати, страницу в инстаграме девушка уже закрыла.

Мальцева объяснила свое заявление

В телеграме написали якобы объяснение девушки. Она сказала, что некоторые регионы Украины якобы не приспособлены к украинскому языку. Кроме того, харьковчанка назвала языковую реформу бредом.

Мальцева убеждает, что якобы любит литературный украинский язык, а "не оскверненный людьми в Раде".



Объяснение Мальцевой / Фото "Катарсис"