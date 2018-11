Ева Лонгория очаровала сеть 4-месячным сыном, который заметно подрос: трогательные фото

Голливудская актриса Ева Лонгория, сыгравшая одну из главных ролей в сериале "Отчаянные домохозяйки", после рождения первенца – мальчика Сантьяго – наслаждается материнством и быстро вышла из декрета. Звезда вернулась к безумному ритму жизни, однако теперь малыш Санти повсюду сопровождает звездную маму.

Лонгория родила мальчика Сантьяго 19 июня в одной из клиник Лос-Анджелеса от мужа Хосе Антонио Бастона. Актриса часто показывает поклонникам трогательные снимки на своей странице в Instagram.

Читайте также: Ева Лонгория впервые вышла на подиум после рождения сына: фото и видео

Так, Ева на последнем фото нежно обнимает 4-месячного малыша и целует в щеки. Позже Лонгория одела Сантьяго в джинсы и футболку с принтом классического мужского костюма с бабочкой.

"Субботние поцелуи с моим Санти", – прокомментировала снимок счастливая мамочка.

Ева Лонгория с сыном Сантьяго / Instagram

Маленький Сантьяго / Instagram

Кроме того, на днях Ева Лонгория организовала шестой благотворительный гала-вечер The Eva Longoria Foundation Gala Dinner в отеле The Four Seasons в Беверли-Хиллз. Этим Ева финансирует образовательные программы для латиноамериканцев.



Ева Лонгория / GettyImages

Напомним, во время своей первой беременности звезда часто участвовала в фотосессиях, а на последних неделях ожидания первенца признавалась, что ей становилось все тяжелее ходить.

Но уже после рождения сына Ева Лонгория начала получать удовольствие от материнства. Звезда устраивает уютные посиделки с друзьями и откровенно рассказывает о трудностях молодой мамы.