19:52
7 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
21°C
27°C 16°C
  • воскресенье
    25°C 18°C
  • понедельник
    26°C 18°C
  • вторник
    26°C 20°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Путин – водитель Ким Чен Ына. Молитвы министра РФ
Вєсті Кремля
19:51, сегодня
Вести.UA. Жир. Радикальные амбиции Ляшко. Украинская Юлия д'Арк
Вєсті.UA
18:20, сегодня
Ваша фирма уже не ваша: как работают грязные регистраторы и можно ли положить их махинациям край
ЦРУ
09:03, 6 июля
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 июня
Вспомнить Все. Пан + Пани: первая газета "про это"
Згадати все
22:57, 6 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса

Ева Лонгория опубликовала чувственное фото с новорожденным сыном

70 Читати новину українською
Ева Лонгория
Ева Лонгория / Instagram / @evalongoria

Голливудская актриса Ева Лонгория, которая полмесяца назад родила своего первенца, опубликовала редкое фото. На нем счастливая мамочка обнимает сына Сантьяго Энрике.

Соответствующий снимок появился вчера, 6 июля, но по информации ее Instagram-stories, миловидную фотографию звезда сделала еще 4 июля.

Читайте также: Беременная Ева Лонгория снялась в чувственной фотосессии перед родами

43-летняя актриса без макияжа на новой фотографии нежно прижала своего малыша в салатовом слинге и подписала кадр трогательными словами: "Утренние объятия с этим ангелом – лучшие!", добавив к фото хэштег "Счастливая пятница".


Ева Лонгория с сыном Сантьяго Энрике

После родов она также опубликовала в сети первое фото, автором которого стало издание Hola.

 

Напомним, что Ева Лонгория родила мальчика 19 июня в одной из клиник Лос-Анджелеса. Новоиспеченная мама с мужем Хосе Антонио Бастоном назвали сына именем Сантьяго Энрике. Во время своей первой беременности звезда часто участвовала в фотосессиях, а на последних неделях ожидания первенца она признавалась, что ей становилось все труднее ходить, из-за чего с нетерпением ожидала родов.

Теги: LifeStyle Голливуд Звездные мамы Дети
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Найбільша небезпека для України напередодні виборів у 2019 році
сегодня, 19:07 Найбільша небезпека для України напередодні виборів у 2019 році
Блог Медіа 449
Сезон туристичних скандалів: чому українці не застраховані від махінацій туроператорів
сегодня, 18:00 Сезон туристичних скандалів: чому українці не застраховані від махінацій туроператорів
40
Справа Холодницького: як головний "борець з корупціонерами" став їхнім співучасником
сегодня, 17:00 Справа Холодницького: як головний "борець з корупціонерами" став їхнім співучасником
Сергій Лещенко 67
"Людина-мураха та Оса": фільм про розмір
сегодня, 17:00 "Людина-мураха та Оса": фільм про розмір
Юлія Ліпенцева 219
Россия в огне, но футбол важнее?
сегодня, 16:00 Россия в огне, но футбол важнее?
Злой Одессит 1870
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук