Ева Лонгория опубликовала чувственное фото с новорожденным сыном

Голливудская актриса Ева Лонгория, которая полмесяца назад родила своего первенца, опубликовала редкое фото. На нем счастливая мамочка обнимает сына Сантьяго Энрике.

Соответствующий снимок появился вчера, 6 июля, но по информации ее Instagram-stories, миловидную фотографию звезда сделала еще 4 июля.

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43-летняя актриса без макияжа на новой фотографии нежно прижала своего малыша в салатовом слинге и подписала кадр трогательными словами: "Утренние объятия с этим ангелом – лучшие!", добавив к фото хэштег "Счастливая пятница".



Ева Лонгория с сыном Сантьяго Энрике

После родов она также опубликовала в сети первое фото, автором которого стало издание Hola.

Допис, поширений Eva Longoria Baston (@evalongoria) 21 Чер 2018 р. о 12:59 PDT

Напомним, что Ева Лонгория родила мальчика 19 июня в одной из клиник Лос-Анджелеса. Новоиспеченная мама с мужем Хосе Антонио Бастоном назвали сына именем Сантьяго Энрике. Во время своей первой беременности звезда часто участвовала в фотосессиях, а на последних неделях ожидания первенца она признавалась, что ей становилось все труднее ходить, из-за чего с нетерпением ожидала родов.