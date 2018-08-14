Ева Лонгория показала результаты волшебной съемки с новорожденным сыном

Голливудская актриса Ева Лонгория не сдерживает своего счастья от материнства. Звезда в который раз показала милые кадры с новорожденным сыном.

Актриса Ева Лонгория, сыгравшая одну из главных ролей в сериале "Отчаянные домохозяйки", приняла участие в чувственной фотосессии для американского журнала Hola. После съемки знаменитость каждый раз радует своих поклонников все новыми кадрами, вошедшими в новый выпуск глянца.

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Санти уже наслаждается шутками мамы,

– написала Ева Лонгория.

К нежному сообщению она добавила фото, на котором актриса позирует с младенцем на руках. При этом звезда широко смеется, в то время как ее сын тоже счастливо улыбается звездной мамочки.

Допис, поширений Eva Longoria Baston (@evalongoria) 12 Сер 2018 р. о 11:56 PDT

Кроме этого, в сети появилось видео, на котором видно, как проходила съемка Евы Лонгории и ее маленького сына Сантьяго Энрике. Актриса очень нежно заботится о желанном младенце, который очаровывает всех зрителей видео.

Допис, поширений Bernardo Doral (@bernardodoral) 11 Сер 2018 р. о 3:24 PDT

Напомним, Ева Лонгория родила мальчика от мужа Хосе Антонио Бастонь 19 июня в одной из клиник Лос-Анджелеса. Во время своей первой беременности звезда часто участвовала в фотосессиях, а на последних неделях ожидания первенца она признавалась, что ей становилось все труднее ходить, из-за чего с нетерпением ожидала роды.