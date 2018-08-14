14:36
14 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
31°C
31°C 16°C
  • среда
    32°C 21°C
  • четверг
    29°C 20°C
  • пятница
    31°C 21°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
СКАНДАЛ С ФИЛЬМОМ ПРО СТУСА УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. По щучьему велению Путина. Шойгу пугает ежа
Вєсті Кремля
20:53, 13 августа
Вести.UA. Тайна скандального Ляшко. Уничтожение Медведчука
Вєсті.UA
20:51, 13 августа
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса
СКАНДАЛ С ФИЛЬМОМ ПРО СТУСА УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Ева Лонгория показала результаты волшебной съемки с новорожденным сыном

95 Читати новину українською
Ева Лонгория с сыном
Ева Лонгория с сыном / Фото из соцсетей

Голливудская актриса Ева Лонгория не сдерживает своего счастья от материнства. Звезда в который раз показала милые кадры с новорожденным сыном.

Актриса Ева Лонгория, сыгравшая одну из главных ролей в сериале "Отчаянные домохозяйки", приняла участие в чувственной фотосессии для американского журнала Hola. После съемки знаменитость каждый раз радует своих поклонников все новыми кадрами, вошедшими в новый выпуск глянца.

Читайте также: Ева Лонгория после родов показала фигуру: фото

Санти уже наслаждается шутками мамы,
– написала Ева Лонгория.

К нежному сообщению она добавила фото, на котором актриса позирует с младенцем на руках. При этом звезда широко смеется, в то время как ее сын тоже счастливо улыбается звездной мамочки.

 

Кроме этого, в сети появилось видео, на котором видно, как проходила съемка Евы Лонгории и ее маленького сына Сантьяго Энрике. Актриса очень нежно заботится о желанном младенце, который очаровывает всех зрителей видео.

 

Напомним, Ева Лонгория родила мальчика от мужа Хосе Антонио Бастонь 19 июня в одной из клиник Лос-Анджелеса. Во время своей первой беременности звезда часто участвовала в фотосессиях, а на последних неделях ожидания первенца она признавалась, что ей становилось все труднее ходить, из-за чего с нетерпением ожидала роды.

Теги: LifeStyle Дети и несовершеннолетние Кино Голливуд Звездные мамы
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Тимошенко поразила новым стилем: появились фото
 16 февраля 2016 , 11:31
Рыбачук объяснил, почему Порошенко не спешит заканчивать войну на Донбассе
 23 июня 2016 , 21:53 9
Эксперт рассказал, что Путин придумал делать с Донбассом
 8 мая 2016 , 08:01
Появились фото и видео драки польских и украинских фанатов
 21 июня 2016 , 21:10 1
Мэрайя Кэри пришла на вечеринку без юбки (18+)
 28 июня 2016 , 03:40 1
Украинскому певцу позвонили из "ДНР"
 6 марта 2016 , 15:33
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук