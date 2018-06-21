Ева Лонгория продает свой очаровательный особняк в Лос-Анджелесе: фото изнутри

Голливудская киноактриса Ева Лонгория, которая на днях впервые стала мамой, решила продать роскошный дом в Лос-Анджелесе за 11 миллионов долларов. В 2015 году звезда приобрела этот особняк за 11,4 миллиона долларов в звезды кино Тома Круза.

Об этом сообщают на The Sun.

43-летняя актриса сначала хотела продать дом за 14 миллионов, но за несколько дней до родов актриса сделала хорошую скидку, снизив его стоимость до 11 миллионов. На территории поместья расположен сам особняк, две студии и гостевой дом, а также большой бассейн, украшенный камнями.

Читайте также: Дом гангстера Аль Капоне выставили на продажу: фото роскошного имения

Главный дом Лонгории содержит кухню, гостиную и три большие спальни. Гостевой дом имеет большую площадь и количество комнат: четыре спальни и столько же комнат, а также специальное помещение для хранения вина. С территории домов открывается невероятный вид на ландшафт Южной Калифорнии, а также на бассейн с лагуной и мостом.



Дом Евы Лонгории в Лос-Анджелесе

Сегодня Ева с 50-летним мужем Хосе Антонио Бастоном и новорожденным сыном Сантьяго Энрике живут в доме в Санта-Монике, который стоит около 13,5 миллиона долларов. В прошлом году звезда продала еще один свой дом на Голливудских холмах за очень низкую цену по сравнению с другими поместьями, – лишь за 1,3 миллиона долларов.