Ева Лонгория родила первенца: появилось первое фото малыша

Голливудская актриса Ева Лонгория впервые родила. Звезда телесериала "Отчаянные домохозяйки" теперь сможет повторить навыки, которые показала в роли своей героини Габриэллы Солис.

Актриса Ева Лонгория родила мальчика. По информации издания The Sun роды состоялись 19 июня в одной из клиник Лос-Анджелеса. Новоиспеченная мама с мужем Хосе Антонио Бастоном уже определились с именем потомка: мальчика назовут Сантьяго Энрике.

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Сейчас известно, что звездные роды прошли в одной из лучших клиник США – Кедрас-Синай. Первенец Евы Лонгории родился с весом 6 фунтов и 13 унций, что составляет 3,09 килограмма.

Издание Hola получило уникальный снимок новоиспеченной мамочки, которая нежно держит сына. Снимок Евы Лонгории сделан сразу после родов, однако актриса выглядит прекрасно.

Допис, поширений HOLA! USA (@usahola) 19 Чер 2018 р. о 11:09 PDT

Отметим, что для Евы Лонгории это первый ребенок, поэтому звезда была в восторге от беременности. Актриса счастливо принимала участие в стильных фотосессиях, демонстрируя свой округлившийся живот. Однако на последних неделях беременности знаменитость призналась, что ей становится все тяжелее ходить, поэтому она с нетерпением ожидает родов.

Кто такая Ева Лонгория? Голливудская актриса Ева Лонгория не только снимается в кино, но и часто работает для глянцевых изданий в роли модели. Свою наибольшую славу звезда получила благодаря одной из главных ролей в популярном сериале "Отчаянные домохозяйки", а также снялась в около 20 фильмах и стала продюсером пары фильмов. Что касается личной жизни, Ева была трижды замужем: за актером Тайлером Кристоферсоном, баскетболистом Тони Паркером, и сейчас состоит в браке с мексиканским бизнесменом Хосе Антонио Бастоном.