Ева Лонгория родила первенца: появилось первое фото малыша
Голливудская актриса Ева Лонгория впервые родила. Звезда телесериала "Отчаянные домохозяйки" теперь сможет повторить навыки, которые показала в роли своей героини Габриэллы Солис.
Актриса Ева Лонгория родила мальчика. По информации издания The Sun роды состоялись 19 июня в одной из клиник Лос-Анджелеса. Новоиспеченная мама с мужем Хосе Антонио Бастоном уже определились с именем потомка: мальчика назовут Сантьяго Энрике.
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Сейчас известно, что звездные роды прошли в одной из лучших клиник США – Кедрас-Синай. Первенец Евы Лонгории родился с весом 6 фунтов и 13 унций, что составляет 3,09 килограмма.
Издание Hola получило уникальный снимок новоиспеченной мамочки, которая нежно держит сына. Снимок Евы Лонгории сделан сразу после родов, однако актриса выглядит прекрасно.
Отметим, что для Евы Лонгории это первый ребенок, поэтому звезда была в восторге от беременности. Актриса счастливо принимала участие в стильных фотосессиях, демонстрируя свой округлившийся живот. Однако на последних неделях беременности знаменитость призналась, что ей становится все тяжелее ходить, поэтому она с нетерпением ожидает родов.
Кто такая Ева Лонгория? Голливудская актриса Ева Лонгория не только снимается в кино, но и часто работает для глянцевых изданий в роли модели. Свою наибольшую славу звезда получила благодаря одной из главных ролей в популярном сериале "Отчаянные домохозяйки", а также снялась в около 20 фильмах и стала продюсером пары фильмов. Что касается личной жизни, Ева была трижды замужем: за актером Тайлером Кристоферсоном, баскетболистом Тони Паркером, и сейчас состоит в браке с мексиканским бизнесменом Хосе Антонио Бастоном.