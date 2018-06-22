Ева Лонгория трогательно прокомментировала рождение первенца

Голливудская актриса Ева Лонгория впервые прокомментировала рождение сына. Звезда призналась, что она счастлива и не представляет своей жизни без ребенка.

Ева Лонгория, сыгравшая одну из главных ролей в сериале "Отчаянные домохозяйки", впервые стала мамой. Роды прошли в частной клинике Лос-Анджелеса 19 июня.

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Актриса сразу же рассекретила имя мальчика. Совместно с мужем Хосе Антонио Бастоном она назвала сына Энрике Сантьяго. После родов звезда дала первый комментарий, которым растрогала поклонников.

Привет, мир! Я представляю вам Сантьяго Энрике Бастона. Спасибо всем за теплые поздравления, которые вы присылаете по поводу рождения моего мальчика,

– написала Ева Лонгория.

Допис, поширений Eva Longoria Baston (@evalongoria) 21 Чер 2018 р. о 12:59 PDT

Однако сообщение Евы Лонгории имело гораздо важнее содержание. Звезда акцентировала внимание на социальной теме, которая остро обсуждалась в США – разлуке людей, которые незаконно прибыли в страну.

"На фоне рождения моего сына я хочу акцентировать внимание на семьях, которые были разделены на границе. Я даже не могу себе представить, что у меня могут забрать моего сына. Семьи должны быть вместе, именно поэтому мы должны сделать все, чтобы воссоединить их. В связи с этим я поддерживаю движение, которое предоставляет финансирование для юридических услуг тем семьям, которые попали в сложную ситуацию", – добавила Ева Лонгория.

Допис, поширений Eva Longoria Baston (@evalongoria) 21 Чер 2018 р. о 10:58 PDT

Стоит отметить, что первая леди США Мелания Трамп посетила детей в техасском лагере для незаконных мигрантов. Однако не обошлось без скандала: перед поездкой она надела куртку от бренда Zara с надписью "Мне действительно все равно, а вам?" После такого скандального наряда журналисты засыпали жену Президента вопросами, которые она проигнорировала. Впоследствии представители Белого дома объяснили, что никакого подтекста в этом не было, потому что "Мелании не все равно".