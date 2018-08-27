Ева Лонгория тронула нежным фото с сыном Сантьяго

Голливудская актриса, звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" Ева Лонгория наслаждается материнством и часто показывает нежные семейные фото своим поклонникам.

Ева Лонгория опубликовала новый снимок на своей странице в Instagram.

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Счастливая мамочка показала фото с воскресного отдыха с новорожденным сыном Сантьяго. Ева без макияжа в домашней одежде сидит на траве возле бассейна и держит малыша на руках.

Поклонники залюбовались маленьким сыном звезды: "Какой он прекрасный!" и другие.

Ева Лонгория с сыном Сантьяго / Instagram

Напомним, Ева Лонгория родила мальчика от мужа Хосе Антонио Бастона 19 июня в одной из клиник Лос-Анджелеса. Во время своей первой беременности звезда часто участвовала в фотосессиях, а на последних неделях ожидания первенца она признавалась, что ей становилось все тяжелее ходить, поэтому с нетерпением ожидала роды.