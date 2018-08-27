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Ева Лонгория тронула нежным фото с сыном Сантьяго

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Ева Лонгория с сыном
Ева Лонгория с сыном / Instagram

Голливудская актриса, звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" Ева Лонгория наслаждается материнством и часто показывает нежные семейные фото своим поклонникам.

Ева Лонгория опубликовала новый снимок на своей странице в Instagram.

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Счастливая мамочка показала фото с воскресного отдыха с новорожденным сыном Сантьяго. Ева без макияжа в домашней одежде сидит на траве возле бассейна и держит малыша на руках.

Поклонники залюбовались маленьким сыном звезды: "Какой он прекрасный!" и другие.

єва лонгорія з сином

Ева Лонгория с сыном Сантьяго / Instagram

Напомним, Ева Лонгория родила мальчика от мужа Хосе Антонио Бастона 19 июня в одной из клиник Лос-Анджелеса. Во время своей первой беременности звезда часто участвовала в фотосессиях, а на последних неделях ожидания первенца она признавалась, что ей становилось все тяжелее ходить, поэтому с нетерпением ожидала роды.

Теги: LifeStyle Дети и несовершеннолетние Звездные мамы
Источник: 24 Канал
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