Ева Лонгория тронула нежным фото с сыном Сантьяго
Голливудская актриса, звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" Ева Лонгория наслаждается материнством и часто показывает нежные семейные фото своим поклонникам.
Ева Лонгория опубликовала новый снимок на своей странице в Instagram.
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Счастливая мамочка показала фото с воскресного отдыха с новорожденным сыном Сантьяго. Ева без макияжа в домашней одежде сидит на траве возле бассейна и держит малыша на руках.
Поклонники залюбовались маленьким сыном звезды: "Какой он прекрасный!" и другие.
Ева Лонгория с сыном Сантьяго / Instagram
Напомним, Ева Лонгория родила мальчика от мужа Хосе Антонио Бастона 19 июня в одной из клиник Лос-Анджелеса. Во время своей первой беременности звезда часто участвовала в фотосессиях, а на последних неделях ожидания первенца она признавалась, что ей становилось все тяжелее ходить, поэтому с нетерпением ожидала роды.
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