Ева Мендес беременна двойней, – СМИ
Известная актриса кубинского происхождения Ева Мендес и канадский киноактер Райан Гослинг в третий раз готовятся стать родителями. Сейчас супруги воспитывают двух дочерей: трехлетнюю Эсмеральду и двухлетнюю Амаду.
Инсайдер рассказал, что Ева Мендес смогла забеременеть после искусственного оплодотворения – ЭКО. Об этом сообщает Hollywood Life.
Читайте также: 5 секретов идеальной фигуры Евы Мендес
"Они на седьмом небе от счастья и очень рады, что у них родятся близнецы. Это чудо, которого они не ожидали", – рассказывает инсайдер.
Отметим, что супружество актеров не любит выставлять на показ своих детей и личную жизнь, поэтому в СМИ крайне редко появляется информация об отношениях Райана Гослинга и Евы Мендес.
Райан Гослинг и Ева Мендес
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии