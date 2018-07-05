Ева Мендес беременна двойней, – СМИ

Известная актриса кубинского происхождения Ева Мендес и канадский киноактер Райан Гослинг в третий раз готовятся стать родителями. Сейчас супруги воспитывают двух дочерей: трехлетнюю Эсмеральду и двухлетнюю Амаду.

Инсайдер рассказал, что Ева Мендес смогла забеременеть после искусственного оплодотворения – ЭКО. Об этом сообщает Hollywood Life.

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"Они на седьмом небе от счастья и очень рады, что у них родятся близнецы. Это чудо, которого они не ожидали", – рассказывает инсайдер.



Отметим, что супружество актеров не любит выставлять на показ своих детей и личную жизнь, поэтому в СМИ крайне редко появляется информация об отношениях Райана Гослинга и Евы Мендес.



Райан Гослинг и Ева Мендес