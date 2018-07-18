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00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Киева

Евгений Аблов стал единственным кандидатом в ГБР, который дал пояснения общественникам

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Евгений Аблов
Евгений Аблов / sud.ua

Только один кандидат на должность в Государственное бюро расследований, относительно которых РГК при ГБР проводила анализ, 17 июля по личной инициативе пришел на заседание Совета общественного контроля при ГБР.

Этим кандидатом стал Евгений Аблов, сообщает "Судебно-юридическая газета".

Примечательно, что он опроверг информацию о частых поездках за границу, которая распространяется в СМИ, предоставив письмо из Пограничной службы о том, что он 5 лет не выезжал за пределы Украины, передают "Украинские новости".

Отметим, что еще 13 июля Евгений Аблов, как кандидат на должность руководителя территориального подразделения ГБР с местом дислокации в Николаеве, обратился к членам РГК с просьбой принять участие в заседании и лично с документальным подтверждением ответить на все вопросы, которые возникают у общественности и публикуются в СМИ .

17 июля в ходе внеочередного заседания РГК при ГБР Евгений Аблов по каждому вопросу членов РОК дал подробные объяснения, подкрепив их документально.

В частности, Евгений Аблов дал исчерпывающую информацию по решениям, которые он принимал в должности в Окружном административном суде города Киева и которые стали предметом обсуждения в публикациях Мустафы Найема и общественных организаций. Евгений Аблов также документально подтвердил законность наличия имущества и обратил внимание, что уже 18 лет он и его жена ежегодно подают декларации лиц, уполномоченных на выполнение функций государства.

Все члены Совета общественного контроля имели возможность задать свои вопросы. С уверенностью можно сказать, что такая практика личных объяснений кандидата на должность дает положительный результат, поскольку все вопросы были сняты и члены РГК при ГБР были довольны объяснениями.

В завершение Евгений Аблов подчеркнул, что, по его мнению, общественным советам необходимо расширить полномочия, и направление сотрудничества правоохранительных органов с общественностью полностью себя оправдывает.

Теги: Новости Киева Государственное бюро расследований
Источник: 24 Канал
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