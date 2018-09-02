Евгений Коноплянка получил красную карточку в матче Бундеслиги

Украинский полузащитник "Шальке" Евгений Коноплянка был удален в матче 2-го тура чемпионата Германии. Поединок неожиданно завершился уверенной победой "Герты" со счетом 2:0.

Во время одной из атак гостей украинец фолом остановил форварда соперника, за что получил прямую красную карточку, как за фол последней надежды.

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Интересно, что "Шальке" уже на 14-й минуте не реализовал пенальти: Даниэль Калиджури пробил мимо ворот, а уже в следующей атаке Дуда открыл счет.

"Шальке" после двух туров не имеет ни одного очка и находится возле зоны вылета.

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