Евгений Коноплянка забил чудо-гол в первом матче в 2019 году: видео

Украинский полузащитник "Шальке" Евгений Коноплянка забил эффектный гол в матче Бундеслиги с "Гертой".

Украинский вингер гостей Евгений Коноплянка получил место в стартовом составе на матч с "Гертой" и сразу доказал правильность такого решения.

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Коноплянка пушечным ударом из-за пределов штрафной поразил ворота "Герты" на 17 минуте матча, сделав счет 0:1 в пользу "Шальке".

Этот мяч стал для Евгения первым в Бундеслиге в нынешнем сезоне.

Смотрите видео гола Евгения Коноплянки в ворота Герты

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