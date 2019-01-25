Евгений Коноплянка забил чудо-гол в первом матче в 2019 году: видео
Украинский полузащитник "Шальке" Евгений Коноплянка забил эффектный гол в матче Бундеслиги с "Гертой".
Украинский вингер гостей Евгений Коноплянка получил место в стартовом составе на матч с "Гертой" и сразу доказал правильность такого решения.
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Коноплянка пушечным ударом из-за пределов штрафной поразил ворота "Герты" на 17 минуте матча, сделав счет 0:1 в пользу "Шальке".
Этот мяч стал для Евгения первым в Бундеслиге в нынешнем сезоне.
Смотрите видео гола Евгения Коноплянки в ворота Герты
Источник: 24 Канал
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