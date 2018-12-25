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      Евгений Селезнев вскоре подпишет контракт с "Галатасараем", – СМИ

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      Турецкий клуб "Галатасарай" договорился о трансфере нападающего турецкого "Акхисар Беледиеспор" Евгения Селезнева.

      Об этом сообщают ведущие спортивные турецкие СМИ Fanatik и Fotospor.

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      По их информации, "Галатасараю" и нынешнему клубу Селезнева "Акхисару Беледиеспор" осталось согласовать лишь несколько мелких деталей. Переход должен состояться в ближайшие дни, ведь 19 января в турецкой Суперлиге стартует вторая часть сезона.

      Евгений в Галатасарай перейдет бесплатно, ведь в украинца конфликт с тренером Акхисара. В этом сезоне Селезнев сыграл только 11 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 мяча.

      Ранее сообщалось, что Евгений Селезнев зимой может перебраться в Испанию. В услугах украинца заинтересована "Малага".

       

      Теги: Евгений Селезнев Спорт
      Источник: 24 Канал
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