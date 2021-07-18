Не вижу, кто бы из "слуг" прицельно работал по Харькову, – Кравчук о выборах мэра
Источник:24 канал
После увольнения министра внутренних дел Арсена Авакова, многие эксперты начали предполагать, где он будет работать в дальнейшем. Не исключено, что он примет решение баллотироваться в мэры Харькова. В то же время в партии "Слуга народа" еще не определились со своим кандидатом.
Как рассказала председатель фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в интервью программы "Перекрестный допрос" на 24 канале, публично харьковская ячейка партии еще не озвучивала фамилий. Хотя обычно неофициальная предвыборная кампания стартует быстрее, чем официальная.
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Я пока не вижу среди своих коллег никого, кто бы прицельно уже работал по Харькову,
– отметила Кравчук.
Собирается ли Аваков возглавить Харьков
Официального подтверждения того, что Аваков хочет возглавить Харьков пока нет. Однако главное для политика – иметь желание бороться за кресло мэра.
"Должно быть какое-то желание баллотироваться. Это же не назначения на мэра Харькова, это избирательная кампания", – подчеркнула Кравчук.
Вместе с тем, политик поддержала своего коллегу Александра Корниенко в этом вопросе. Она отметила, что если Аваков захочет баллотироваться от "Слуги народа", такое решение может быть принято.
Смотрите полное интервью Евгении Кравчук на 24 канале: видео
Выборы мэра Харькова 2021: что известно
- Харьковчане выбирали главу города вместе со всей Украиной в октябре 2020 года.
- В связи со смертью Геннадия Кернеса в декабре 2020 года, Харьковский горсовет досрочно прекратил его полномочия как мэра.
- Верховная Рада весной 2021 года назначила внеочередные выборы в Харькове.
- О желании побороться за место мэра Харькова заявили Михаил Добкин, Игорь Терехов и Анатолий Родзинский.
- Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что лучшим кандидатом будет Арсен Аваков.
- Украинские СМИ сообщили, что Арсен Аваков не планирует участвовать в избирательной гонке.
- Киевский международный институт социологии обнародовал рейтинг потенциальных кандидатов в мэры Харькова.