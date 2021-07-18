Не вижу, кто бы из "слуг" прицельно работал по Харькову, – Кравчук о выборах мэра

После увольнения министра внутренних дел Арсена Авакова, многие эксперты начали предполагать, где он будет работать в дальнейшем. Не исключено, что он примет решение баллотироваться в мэры Харькова. В то же время в партии "Слуга народа" еще не определились со своим кандидатом.

Как рассказала председатель фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в интервью программы "Перекрестный допрос" на 24 канале, публично харьковская ячейка партии еще не озвучивала фамилий. Хотя обычно неофициальная предвыборная кампания стартует быстрее, чем официальная.

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Я пока не вижу среди своих коллег никого, кто бы прицельно уже работал по Харькову,

– отметила Кравчук.

Собирается ли Аваков возглавить Харьков

Выборы мэра Харькова состоятся в октябре 2021 года. Уже в конце сентября начнется официальная предвыборная кампания.

Официального подтверждения того, что Аваков хочет возглавить Харьков пока нет. Однако главное для политика – иметь желание бороться за кресло мэра.

"Должно быть какое-то желание баллотироваться. Это же не назначения на мэра Харькова, это избирательная кампания", – подчеркнула Кравчук.

Вместе с тем, политик поддержала своего коллегу Александра Корниенко в этом вопросе. Она отметила, что если Аваков захочет баллотироваться от "Слуги народа", такое решение может быть принято.

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Выборы мэра Харькова 2021: что известно