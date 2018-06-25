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Еволюція насилля: чому атаки на ромів треба зупинити вже зараз

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Напади на ромів в Україні мають небезпечну тенденцію
Напади на ромів в Україні мають небезпечну тенденцію / Радіо Свобода

Ну це ж цигани. Ну це ж геї. Ну це ж ліваки. Ну це ж очкарики. Ну мені просто не сподобалося, як він на мене зиркнув.

Ця еволюція насилля буде стрімкішою, ніж здається. Якщо не покласти їй край зараз.

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Атаки на ромів мають бути зупинені. Вони не вирішують жодної проблеми. Натомість, породжують купу нових внутрішніх і міжнародних.

Праві вийшли з 2014-2015 з перспективним статусом захисників і героїв. Атаки на слабких з боку окремих груп, які позиціонують себе як носіїв правої ідеології і відчувають в собі силу, ганьблять цей статус.

А було б добре, якби цей статус зберігався. Тому що зараз все виглядає так, що більша війна ніж нинішня ще буде. І точно не проти ромів.

Автор: Дмитро Кулеба

Нагадаємо, у суботу ввечері, 23 червня, у лісовому масиві на околиці Львова група невідомих осіб у масках напала на табір, у якому проживають громадяни ромської національності. Внаслідок інциденту 1 людина загинула, ще 4 травмовані. Зловмисників вже затримала поліція, їм загрожує покарання на термін від 15 років до довічного ув'язнення.

Автор: Блог Соцсети
Теги: Новости Украины Ромы Новости Львова Новости политики Публикации
Источник: 24 Канал
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