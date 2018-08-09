Евробизнес инициирует мораторий на повышение железнодорожных тарифов в Украине

Работающие в Украине компании и предприятия уже ощутили негативный эффект от предыдущих инициатив железнодорожного госмонополиста ПАО "Укрзализныця" в сфере тарифной политики.

Об этом говорится в письме Европейской бизнес-ассоциации ЕБА и адресованном и.о. генерального директора УЗ Евгению Кравцову и главе Государственной регуляторной службы Украины Ксении Ляпиной, сообщает "Минпром".

В частности, с 31 октября 2017 г. на 15% повышен тариф на грузоперевозки, с 19 февраля изменена процедура определения платы за использование вагонов УЗ – в результате чего затраты грузоперевозчиков выросли на 30-35%.

В обоих случаях потери бизнеса от инициатив УЗ оцениваются ЕБА по 6,5 млрд грн. Далее с 27 июля УЗ ввела новые ставки за использование своих вагонов – что привело к потерям бизнеса на 1,3 млрд грн. Таким образом общий тариф на грузоперевозку уже вырос на 25%, по оценкам ЕБА.

"По нашему мнению, это не согласуется с задекларированными намерениями о моратории на дальнейшее повышение тарифов в 2018 г.", – подчеркивают в Европейской бизнес-ассоциации.

По ее мнению, новые предложения УЗ об унификации тарифов на перевозку разных видов грузов являются еще одним шагом на пути перманентного повышения тарифов госмонополистом.

Отмечается, что из-за этого затраты украинских предприятий на перевозку железорудного сырья вырастут на 350 млн грн. в год, на перевозку энергетического угля – на 600 млн грн.

В целом невыполнение плана капитальных инвестиций и несбалансированное повышение железнодорожных тарифов со стороны УЗ уже обошлось украинской промышлености в дополнительных 19 млрд грн. При этом, получив колоссальные дополнительные средства, госкомпания по-прежнему не может решить проблему с дефицитом локомотивов для перевозки промышленных грузов, подчеркивают в ЕБА.

В связи с этим Европейская бизнес-ассоциация просит Государственную регуляторную службу и "Укрзализныцю" объявить мораторий на повышение грузовых тарифов до создания национальной комиссии регулирования транспорта – независимого органа, который будет регулировать тарифную политику, в т.ч. в сфере железнодорожного транспорта.