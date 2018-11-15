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      "Евроблях" на улицах не станет меньше, – журналистка о законе, которые удешевляет растаможивание

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      Закон о евробляхах
      Закон о евробляхах / Фото из Facebook

      Верховная Рада приняла закон о растаможивании авто на еврономерах. Однако покупать старые десятилетние автомобили за рубежом будет так же невыгодно.

      Об этом в своем видеоблоге "ЦРУ. За кадром" рассказала журналистка Татьяна Мартынюк.

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      По ее словам, все проблема в пониженной ставке акцизного налога. Теперь он будет составлять 50 евро для бензиновых авто и 75 – для дизельных. Эти базовые ставки умножаются на коэффициент двигателя и возраст автомобиля. Соответственно, чем старше машина, тем дороже будет растаможка.

      Если ввозить 10-летнее авто с бензиновым двигателем 1,6 литра, то стоимость растаможивания составит 800 евро, 5 лет – 500 евро, 2 года – только 160 евро. Но пропорционально тому, насколько моложе машина, которую будут ввозить в Украину, будет выше ее конечная стоимость. А уже от цены отталкиваются остальные платежи – ввозная пошлина 10%, НДС 20% и 5% Пенсионный фонд,
      – пояснила журналистка.


       


      Ставка акцизного налога на автомобили на еврономерах

      Также Мартынюк добавила, что закон вводит еще три месяца льготного периода, за который "евробляхеры" имеют право получить государственную регистрацию со скидками – 50% от базовой ставки, а это прямой шаг к легализации "евроблях".

      Рада приняла закон так, чтобы дать льготу "евробляхерам", но при этом механизм легализации большинства ввозимых по схемам "евроблях" невозможно было реализовать. Потому что они оформлены на зарубежные фирмы, а фактические владельцы, де-юре, – посторонние люди. И это некое наказание за схему,
      – сказала Татьяна Мартынюк.

      Она подчеркнула, что "блях" на улицах в ближайшей перспективе не уменьшится, а старые десятилетки покупать за границей также будет невыгодно.

      Видео полного выпуска блога Татьяны Мартынюк "ЦРУ. За кадром" за 14 ноября 2018 года

       

      Теги: Новости Украины Дороги Видеоблоги Авто Авто на еврономерах Законодательство
      Источник: 24 Канал
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