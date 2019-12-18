"Евробляхары" угрожают перекрыть международные пункты пропуска

Владельцы авто на иностранной регистрации уже второй день подряд митингуют под стенами Верховной Рады. Они требуют урегулирования правил растаможивания авто и снижения таможенной ставки на растаможивание подержанных автомобилей.

Главной проблемой является слишком высокая ставка растаможки подержанных авто. В то время как растаможка нового авто стоит 35-40% от его стоимости, растаможка подержанного обходится 250-650%.

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Общаясь с журналистом 24 канала, неофициальный лидер "евробляхаров", председатель ОО "АвтоЕвроСила" Олег Ярошевич заявил, что если власть не услышит протестующих, они пойдут блокировать международные пункты пропуска.

В ответ на уточняющий вопрос о том, какие именно, Ярошевич заявил, что все. К слову, по данным ГПСУ, сейчас на украинской границе есть ровно 100 автомобильных международных пунктов пропуска.

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Почему "евробляхары" протестуют

20 сентября Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает отсрочку штрафов для владельцев авто на иностранной регистрации до 31 декабря 2019 года. Кабмин решил отложить штрафы до 1 января 2020 года.

Ранее лидер общественной организации "АвтоЕвроСила" Олег Ярошевич в комментарии 24 каналу рассказывал, что сегодня в Украине насчитывается 800 тысяч авто с иностранной регистрацией, и их владельцев также надо учитывать.

К слову, украинская власть уже несколько раз откладывала штрафы для владельцев "евроблях". Сначала Верховная Рада 8 созыва отложила их с мая 2019 на август, а уже потом парламентарии 9 созыва отложил штрафы до 31 декабря.

К тем, кто не растаможит свои "евробляхи", будут принимать жесткие штрафные санкции. Штрафы стали значительно больше.

17 тысяч гривен штрафа – за превышение от 10 до 20 суток;

85 тысяч гривен – за превышение от 20 до 30 суток;

170 тысяч гривен или конфискация ТС – за превышение более чем на 30 суток.



Акциз на растаможку авто на иностранной регистрации / инфографика 24 канала