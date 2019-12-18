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      "Евробляхары" угрожают перекрыть международные пункты пропуска

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      "Евробляхеры" продолжают митинговать под Радой / 24 канал

      Владельцы авто на иностранной регистрации уже второй день подряд митингуют под стенами Верховной Рады. Они требуют урегулирования правил растаможивания авто и снижения таможенной ставки на растаможивание подержанных автомобилей.

      Главной проблемой является слишком высокая ставка растаможки подержанных авто. В то время как растаможка нового авто стоит 35-40% от его стоимости, растаможка подержанного обходится 250-650%.

      К слову: Протесты под Радой: полиции пришлось успокаивать провокатора – фото, видео

      Общаясь с журналистом 24 канала, неофициальный лидер "евробляхаров", председатель ОО "АвтоЕвроСила" Олег Ярошевич заявил, что если власть не услышит протестующих, они пойдут блокировать международные пункты пропуска.

      В ответ на уточняющий вопрос о том, какие именно, Ярошевич заявил, что все. К слову, по данным ГПСУ, сейчас на украинской границе есть ровно 100 автомобильных международных пунктов пропуска.

      Протест "евробляхаров" под Радой: смотрите фото

      Почему "евробляхары" протестуют

      20 сентября Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает отсрочку штрафов для владельцев авто на иностранной регистрации до 31 декабря 2019 года. Кабмин решил отложить штрафы до 1 января 2020 года.

      Ранее лидер общественной организации "АвтоЕвроСила" Олег Ярошевич в комментарии 24 каналу рассказывал, что сегодня в Украине насчитывается 800 тысяч авто с иностранной регистрацией, и  их владельцев также надо учитывать.

      К слову, украинская власть уже несколько раз откладывала штрафы для владельцев "евроблях". Сначала Верховная Рада 8 созыва отложила их с мая 2019 на август, а уже потом парламентарии 9 созыва отложил штрафы до 31 декабря.

      К тем, кто не растаможит свои "евробляхи", будут принимать жесткие штрафные санкции. Штрафы стали значительно больше.

      • 17 тысяч гривен штрафа – за превышение от 10 до 20 суток;
      • 85 тысяч гривен – за превышение от 20 до 30 суток;
      • 170 тысяч гривен или конфискация ТС – за превышение более чем на 30 суток.

      акциз на розмитнення авто, нова ставка
      Акциз на растаможку авто на иностранной регистрации / инфографика 24 канала

      Главные новости 17 декабря: столкновения под Радой санкции против Украины и "Северного потока-2"
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      Автор: Андрей Костюк, Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Верховная Рада Новости политики Авто на еврономерах Авто
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